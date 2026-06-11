Мондиал 2026 започва тази вечер с исторически мач в Мексико

Световното първенство по футбол започва тази вечер с церемония на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити и първи мач между домакина Мексико и Република Южна Африка. Откриването е от 20:30 ч. българско време, а двубоят от група „А“ започва в 22:00 часа.

Мондиал 2026 се провежда в Мексико, САЩ и Канада и за първи път в историята на турнира събира 48 отбора. Финалът е насрочен за 19 юли от 22:00 ч. българско време на MetLife Stadium в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, близо до Ню Йорк.

Голямото откриване е в Мексико Сити

Мексико получава честта да даде първия съдийски сигнал на най-голямото световно първенство досега. Двубоят с Република Южна Африка ще се играе на легендарния стадион „Ацтека“, който по време на турнира ФИФА обозначава като Mexico City Stadium. Официалният сайт на ФИФА потвърждава, че домакинът Мексико открива първенството на 11 юни 2026 г. в първия от общо 104 мача.

В откриващия ден ще се изиграе и другият мач от група „А“ - Република Корея срещу Чехия. Срещата е с начален час 5:00 ч. българско време на 12 юни в мексиканския град Сапопан. Така още първите часове на турнира ще оформят началната картина в групата на домакините.

Първият Мондиал с 48 отбора

Световното първенство през 2026 г. е първото с разширен формат от 48 национални отбора. Турнирът се провежда в 16 града в трите държави домакини, а програмата включва 104 мача. ФИФА публикува официалния календар с всички срещи, групи, градове, стадиони и елиминационна схема за първенството.

Новият формат увеличава броя на участниците, мачовете и пътуванията, но отваря вратата за повече национални отбори да играят на най-голямата сцена. След груповата фаза част от третите отбори също ще продължат напред, което прави сметките в първия етап по-различни от досегашните световни първенства.

Финалът ще бъде в Ню Джърси

Мачът за титлата ще се играе на 19 юли на MetLife Stadium в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Съоръжението е дом на Ню Йорк Джайънтс и Ню Йорк Джетс от НФЛ, а за нуждите на турнира ФИФА го обозначава като New York New Jersey Stadium заради правилата за търговски имена.

Изборът на стадиона превръща района на Ню Йорк и Ню Джърси в сцена на най-големия мач в световния футбол. Финалът ще започне в 22:00 ч. българско време и ще сложи край на турнир, който вече е исторически още преди първия гол.

„Ацтека“ е един от най-символичните стадиони в историята на световните първенства. Именно там са играни финалите през 1970 и 1986 г., свързани с Пеле, Диего Марадона и някои от най-паметните моменти във футбола. С откриването на Мондиал 2026 стадионът се връща в центъра на световната сцена като място, което свързва миналото на играта с най-голямото ѝ издание досега.

Първият турнир в три държави

Турнирът в САЩ, Мексико и Канада е първият Мондиал, организиран от три държави. Домакинството бе спечелено през 2018 г. с обща кандидатура, а мачовете са разпределени между 16 града. Разширението до 48 отбора променя мащаба на първенството и го превръща в най-дългата и най-натоварена версия на надпреварата.

За Мексико откриването има и допълнителна историческа тежест, защото страната става първата, която приема мачове от световно първенство за трети път. След 1970 и 1986 г. футболът отново се връща на мексиканска земя с двубой, който ще бъде гледан далеч отвъд границите на Северна Америка. Залогът в първата вечер е не само резултатът срещу Южна Африка, а тонът, с който започва новата ера на световните финали.

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