Абровски на старта на гроздобера: Виното ни може отново да стане еталон
Министърът даде началото в Долината на Струма, докато новите инвестиции в Мелнишко контрастират със свиването на лозята в страната
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Министърът даде началото в Долината на Струма, докато новите инвестиции в Мелнишко контрастират със свиването на лозята в страната
Залежът в района Чатинг се очертава като важна ресурсна база за Източен Китай, а съпътстващите сребро и сяра допълнително вдигат стойността му
По традиция министърът откри учебната година във Военната академия „Г. С. Раковски с лекция.
Идеята за живота, който е победил, е голямата идея, посочи държавният глава
Това е вторият шоурум на марката в България в рамките на една година
Италианският хит "Франческа и Джовани - любов и мафия" на режисьора Рики Тоняци ще открие Международния филмов фестивал “Любовта е лудост” на 26 авгус...
Румънски медии вече пристигнаха в Русе, а новината за находката достигна до над 1,4 млн. души в социалните мрежи
Момичето разказало, че е вървяло пеша до мястото, където е било открито
В допълнение към 907-те тона злато, под земята може да се намират до 13 милиона тона мед и близо 18 600 тона сребро
Момичето вече е при близките си, има задържан за отвличането, обяви вътрешният министър
Компанията увеличава капацитета си до 115 000 тона валцови и 45 000 тона пресови продукти годишно
Новият образователен център е изграден по проект по Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“
Първото световно първенство с 48 отбора тръгва от „Ацтека“, а финалът ще бъде на 19 юли в Ню Джърси
Денят на отворените врати събра партньори, инвеститори, собственици и бъдещи жители в завършения комплекс до центъра
То ще се проведе от 3 до 6 юни в Международния панаир в Пловдив
Форумът събира земеделски производители, бизнес, експерти и компании за техника и технологии
Кметът Боян Минков заяви, че градът ще продължи да пази паметта за героите, които са рискували свободата и живота си
Старт на 57-ото издание на "Софийски музикални седмици" с огромен богат репертоар и незабравими концерти
България открива втория полуфинал във Виена сред скандали и бойкоти
Международни гости, гала вечер и впечатляващо шоу белязаха старта на новия проект