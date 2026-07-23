Откриха Наталия жива! Кошмарът приключи след 24 дни

24 дни след като България затаи дъх за съдбата на 11-годишната Наталия, драмата приключи с щастлив край. Детето е открито живо и вече е в безопасност при близките си, а за изчезването му има задържан. Новината съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев, който благодари на десетките полицаи, доброволци и представители на местната власт, участвали в безпрецедентната издирвателна операция.

Усилията дадоха резултат

„Усилията дадоха резултат! Имаме задържан за изчезването й“, написа вътрешният министър в профила си във Фейсбук.

По думите му Наталия вече е в безопасност и е прегърната от близките си, а успешният край е резултат от денонощната работа на всички ангажирани с издирването.

Хвалба за полицаите и доброволците

Демерджиев отправи специални благодарности към служителите на МВР, които в продължение на седмици претърсваха огромен район без да се отказват.

„Благодаря на всички служители на МВР, които не се умориха и не се предадоха. Не се обезвериха. За пореден път ме накарахте да се гордея! Героите на Министерството на вътрешните работи не са един и двама. Това беше колективна задача“, написа министърът.

Той благодари още на доброволците и на местната власт, които също се включиха активно в операцията. „Когато действаме като един, успехът е факт!“, подчерта Демерджиев.

24 дни в неизвестност

Наталия беше отвлечена в ранните часове на 30 юни от пастрока си Асен Симеонов в село Константиново, област Варна. По разказа на майката мъжът първо я пребил и вързал, а след това заплашил момичето и го принудил да тръгне с него.

Снимка: МВР

Близки на семейството разказаха, че макар да не е биологичен баща на детето, Симеонов години наред се е грижил за него, но след като започнал да злоупотребява с алкохол, станал агресивен.

Безпрецедентно издирване

Още на 1 юли беше активирана системата AMBER Alert, а два дни по-късно BG-ALERT предупреди хората в три области. В издирването се включиха стотици полицаи, криминалисти, жандармеристи, доброволци и служители на местната власт.

Претърсени бяха десетки населени места, горски масиви и труднодостъпни райони във Варненска област. Периметърът на операцията достигна близо 100 километра и обхвана общините Варна, Дългопол, Долни чифлик и Провадия.

Има задържан

Разследването вече влиза в нов етап. За изчезването на Наталия има задържан, като към момента властите не съобщават повече подробности за обстоятелствата около откриването на момичето и обвиненията, които ще бъдат повдигнати.

Най-важната новина обаче вече е факт - след 24 дни страх, надежда и безсънни нощи Наталия е жива и отново е при семейството си.