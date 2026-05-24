Спасители помагат в издирването на жена, изчезнала от Кокаляне

Възрастна жена се издирва в района на Панчарево, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. От службата уточниха, че жената е изчезнала преди три-четири дни, а вчера полицията е поискала съдействие от планинските спасители.

Преди два дни столичната полиция обяви, че издирва 74-годишната Тоня Папукчиева-Бодурова. Тя е напуснала дома си в Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност.

От Планинската спасителна служба съобщиха още, че условията за туризъм в планините не са добри. Навсякъде е облачно, през последните дни е валяло много и терените са силно мокри, посочиха от ПСС.

Според прогнозата за времето днес над планините облачността ще бъде значителна. На много места, главно в следобедните часове, се очакват краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

