Мащабно издирване на Витоша! Търсят изчезнал мъж край Драгалевския манастир

Планински спасители се включиха в издирването на изчезнал човек в района на Драгалевския манастир на Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Акцията е предприета по искане на полицията, като издирваният е в неизвестност от вчера.

По първоначална информация става дума за приятеля на една от внучките на рок легендата Мик Джагър. Операцията се развива в труднодостъпен терен и изисква координация между няколко екипа.

В издирването участват както планински спасители, така и служители на МВР, като се претърсват различни маршрути и гористи участъци около манастира. Очаква се при необходимост да бъде включена и допълнителна техника, включително дронове, за обхващане на по-широк периметър. Към момента няма информация за точните обстоятелства около изчезването, но се работи по всички възможни версии.

От Планинската спасителна служба уточняват, че условията във високите части на планината са сравнително подходящи за преходи, макар на места да има остатъци от зимна обстановка. Времето е предимно облачно и тихо, а температурите са положителни - между 1 и 7 градуса, което позволява провеждането на спасителната операция без допълнителни усложнения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com