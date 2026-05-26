Намериха издирваното край Кюстендил дете

Живо и здраво е намерено 5-годишното дете, изчезнало снощи край кюстендилското село Скриняно. Това съобщи във Фейсбук кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.

"Детето е намерено живо и здраво, благодаря на МВР за адекватната реакция, всички доброволци, екипите на Община Кюстендил, Електрохолд и всички участвали в акцията. Кюстендил може, когато сме заедно!", гласи публикацията му.

Акцията по издирването му започнала около 21 часа снощи, продължила е цяла нощ и не е прекъсвана до тази сутрин.

