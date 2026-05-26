Търсят 5-годишния Маурисио с хеликоптер край Кюстендил

Петгодишно момченце е изчезнало снощи край Кюстендил. Започнало е незабавното му издирване от полиция, пожарникари, доброволци и граждани през цялата нощ. Засега детето не е открито, съобщава БНР.

След 9:00 часа се очаква в издирването да се включи и летателна техника, казал за БНР говорителят на Областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.

Сигналът е подаден малко преди 21:00 часа снощи. За последно детето е било в един от големите черешови масиви в Кюстендилско.

По коментари, разпространени в социалните мрежи, детето се казва Маурисио и е било заедно със свои роднини в черешова градина, разположена в землището между селата Скриняно и Соволяно.

До този момент все още няма никаква следа от него.

Близките на малкия Маурисио умоляват за съдействие всеки, който има някаква информация. Роднините апелират гражданите, които са били в района или разполагат с детайли по случая, веднага да позвънят на спешния телефон 112 или да се свържат с най-близкото управление на МВР.

