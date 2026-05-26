Щетите са за милиони, а помощите – под въпрос

Отнесен асфалт и поразени улици, разрушени мостове и големи щети на стадионите в Дряново и Царева ливада - това е равносметката след водната стихия, която връхлетя и града на Колю Фичето.

165-годишният каменен мост, построен от майстора и емблема на Дряново, устоял на времето, също е със засегнат парапет. От наводнението пострадаха къщи, дворове, гаражи и търговски обекти, предава bTV.

От близо 50 адреса, които бяха посетени вчера, служителите на социално подпомагане са дали заявление за попълване на една много малка част от хората, което е проблем. Защото когато излизат представители на държавата и казват "Всички засегнати ще бъдат обезщетени, хвърлят се едни големи суми, а в последствие се оказва, че преценката кой трябва да получи обезщетението е доста странна и трудна. Критериите са такива, каквито са, но е факт, че хората са с унищожени посеви в градините си, наводнени гаражи, наводнение мазета, изгорели електроуреди. За да се получи сумата за обезщетение, трябва да има много съборени сгради", заяви кметът Трифон Панчев.

Той съобщи, че от общината ще предприемат действие да отпуснат общинска помощ, която може би ще е в по-малък размер, но ще бъде за всяко засегнато домакинство.

Щетите са в размер на милиони евро. "Не съм убеден дали има застраховател в България, който да отпусне такава застрахователна щета и полица", коментира кметът.

Добра новина - водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода след наводненията от последните дни, е възстановено. Препоръчително е хората да не използват все още водата от чешмите за пиене и готвене. Водоподаването в района беше прекъснато, след като 87-метров участък от основния водопровод беше скъсан вследствие на поройните валежи преди дни. Работата по възстановяването му приключи късно снощи, а водата е потекла в чешмите на хората рано тази сутрин.

В неделя на място дойдоха трима министри – на регионалният развитие Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, които провериха напредъка във възстановяването на съоръжението.

