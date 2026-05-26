Бум на венерически болести в Европа

Случаите на полово предавани инфекции в Европа продължават да нарастват тревожно, като гонореята и сифилисът са достигнали рекордни нива през 2024 г. Това показват нови данни на European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Според агенцията гонореята е достигнала 106 331 регистрирани случая - увеличение от 303% спрямо 2015 г. В същото време случаите на сифилис са се удвоили за същия период и вече са 45 557.

От ECDC посочват, че една от основните причини за ръста са "пропуските в тестването и превенцията" и настояват за спешни мерки, съобщава Bulgaria ON AIR.

Инфекциите могат да доведат до тежки усложнения

"Тези инфекции могат да причинят сериозни усложнения, включително хронична болка и безплодие, а при сифилиса - увреждания на сърцето и нервната система", предупреждава ръководителят на отдела за директно предавани и предотвратими чрез ваксини заболявания Бруно Чианчио.

Той допълва, че случаите на вроден сифилис, когато инфекцията се предава от майката на новороденото, почти са се удвоили между 2023 и 2024 г.

"Защитата на сексуалното здраве остава лесна - използвайте презервативи при нови или множество партньори и се тествайте при поява на симптоми", съветва Чианчио.

Испания е с най-много случаи

Сред европейските държави, участвали в изследването, Испания отчита най-висок брой потвърдени случаи както на гонорея, така и на сифилис през 2024 г. - съответно 37 169 и 11 556.

По данни на ECDC най-засегнатата група остават мъжете, които правят секс с мъже, при които се наблюдава и най-рязък дългосрочен ръст на инфекциите.

В същото време значително увеличение на сифилиса се отчита и сред хетеросексуални жени в репродуктивна възраст.

Хламидията остава най-разпространената инфекция

Въпреки че хламидията продължава да бъде най-често диагностицираната бактериална полово предавана инфекция, случаите ѝ са намалели с 6% спрямо 2015 г. и през 2024 г. са били 213 443.

Великобритания също отчита тревожни данни

След Брекзит Обединеното кралство вече не участва в европейското изследване, но публикува собствени годишни данни.

Според доклад на британската Агенция за здравна сигурност, публикуван през декември, през 2024 г. в Англия са регистрирани:

71 802 случая на гонорея;

9 535 случая на сифилис;

168 889 случая на хламидия.

Великобритания въведе ваксина срещу гонорея през 2025 г., след като през 2023 г. страната отчете рекордните 85 000 случая.

Какви са симптомите?

Симптоми на гонорея

болка;

необичайно течение;

възпаление в областта на гениталиите.

В някои случаи обаче заболяването протича без симптоми.

Симптоми на сифилис

рани около гениталиите и устата;

обрив по ръцете;

косопад;

симптоми, наподобяващи грип.

Специалистите предупреждават, че симптомите често са трудно забележими в началото и могат да се появяват и изчезват с времето.

Как може да се предпазим?

И двете инфекции могат да бъдат ограничени чрез правилна употреба на презервативи и редовно тестване. Гонореята и сифилисът подлежат на лечение, но ако останат нелекувани, могат да доведат до сериозни здравословни проблеми.



