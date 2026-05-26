Бум на венерически болести в Европа

Гонореята и сифилисът са достигнали рекордни нива

26 май 26 | 8:46
Боряна Колчагова

Случаите на полово предавани инфекции в Европа продължават да нарастват тревожно, като гонореята и сифилисът са достигнали рекордни нива през 2024 г. Това показват нови данни на European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Според агенцията гонореята е достигнала 106 331 регистрирани случая - увеличение от 303% спрямо 2015 г. В същото време случаите на сифилис са се удвоили за същия период и вече са 45 557.

От ECDC посочват, че една от основните причини за ръста са "пропуските в тестването и превенцията" и настояват за спешни мерки, съобщава Bulgaria ON AIR.

Инфекциите могат да доведат до тежки усложнения

"Тези инфекции могат да причинят сериозни усложнения, включително хронична болка и безплодие, а при сифилиса - увреждания на сърцето и нервната система", предупреждава ръководителят на отдела за директно предавани и предотвратими чрез ваксини заболявания Бруно Чианчио.

Той допълва, че случаите на вроден сифилис, когато инфекцията се предава от майката на новороденото, почти са се удвоили между 2023 и 2024 г.

"Защитата на сексуалното здраве остава лесна - използвайте презервативи при нови или множество партньори и се тествайте при поява на симптоми", съветва Чианчио.

Испания е с най-много случаи

Сред европейските държави, участвали в изследването, Испания отчита най-висок брой потвърдени случаи както на гонорея, така и на сифилис през 2024 г. - съответно 37 169 и 11 556.

По данни на ECDC най-засегнатата група остават мъжете, които правят секс с мъже, при които се наблюдава и най-рязък дългосрочен ръст на инфекциите.

В същото време значително увеличение на сифилиса се отчита и сред хетеросексуални жени в репродуктивна възраст.

Хламидията остава най-разпространената инфекция

Въпреки че хламидията продължава да бъде най-често диагностицираната бактериална полово предавана инфекция, случаите ѝ са намалели с 6% спрямо 2015 г. и през 2024 г. са били 213 443.

Великобритания също отчита тревожни данни

След Брекзит Обединеното кралство вече не участва в европейското изследване, но публикува собствени годишни данни.

Според доклад на британската Агенция за здравна сигурност, публикуван през декември, през 2024 г. в Англия са регистрирани:

  • 71 802 случая на гонорея;

  • 9 535 случая на сифилис;

  • 168 889 случая на хламидия.

Великобритания въведе ваксина срещу гонорея през 2025 г., след като през 2023 г. страната отчете рекордните 85 000 случая.

Какви са симптомите?

Симптоми на гонорея

  • болка;

  • необичайно течение;

  • възпаление в областта на гениталиите.

В някои случаи обаче заболяването протича без симптоми.

Симптоми на сифилис

  • рани около гениталиите и устата;

  • обрив по ръцете;

  • косопад;

  • симптоми, наподобяващи грип.

Специалистите предупреждават, че симптомите често са трудно забележими в началото и могат да се появяват и изчезват с времето.

Как може да се предпазим?

И двете инфекции могат да бъдат ограничени чрез правилна употреба на презервативи и редовно тестване. Гонореята и сифилисът подлежат на лечение, но ако останат нелекувани, могат да доведат до сериозни здравословни проблеми.

