Тръмп напомни за Гренландия. Не е заради ресурсите на Арктика

Американският президент Доналд Тръмп даде пореден намек, че не е забравил за Гренландия и че тя остава в интересите на САЩ като стратегически важен регион.

Той публикува мем в социалната мрежа Truth Social с надпис "Здравей, Гренландия!", като на изображението е изобразен като гигант, който се извисява над заснежените планини на острова.

Да, Тръмп обожава шоуто и умишлено използва тази форма на представяне. Но това не е ексцентрична фантазия на американския президент, а напълно рационална геополитическа логика, която е дългосрочна. И не само заради ресурсите на Арктика.

Това е голяма северна стратегия, която има за цел да затвори американският контрол над Северния Атлантик и Арктика.

Гренландия е не е просто остров, а стратегически център между Северна Америка и Северна Европа. Между САЩ, Скандинавия и Балтийско море.

Контролът над Гренландия означава контрол върху комуникациите, северните маршрути, арктическата авиация, противоракетната отбрана, подводната инфраструктура и огромен сектор от Северния Атлантик.

Затова темата за Гренландия остава гореща за САЩ и не е просто лична идея на Тръмп.

