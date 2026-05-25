Китайският юмрук срещу Косово. Какво следва на Балканите

Докато Албания и Хърватия коват таен военен пакт, Си Цзинпин застана зад Александър Вучич в „непоколебима“ подготовка за сблъсък за териториална цялост, защото Балканите отново са на прага на мащабен геополитически взрив. Сръбският президент Вучич разтърси международната сцена с остро изявление директно от Пекин. Белград е осигурил безпрецедентна, „твърда, ясна, недвусмислена и непоколебима“ подкрепа от Китай за запазване на териториалната си цялост и суверенитета над Косово и Метохия. Думите на сръбския лидер идват в момент на крайно напрежение, в който картите на влияние в региона се пренареждат радикално.

Желязната ос срещу тристранния военен пакт

Тази „бетонна“ позиция на Пекин се явява директен контраудар срещу засилващата се милитаризация в съседство, където Албания, Косово и Хърватия вече подписаха съвместна декларация за сътрудничество в областта на отбраната. Докато Тирана и Загреб затягат военния обръч около Белград, Вучич отговори с мощна дипломатическа коалиция. Сърбия твърдо застава зад принципа за „един Китай“, а в замяна Азиатският гигант гарантира, че няма да позволи окончателното откъсване на Косово. Двете държави демонстрират желязна взаимна лоялност, позовавайки се на международното публично право и Устава на Организацията на обединените нации, което се явява директен шамар за западната дипломация.

Великата стена като дипломатически щит

Посещението на Вучич предизвика истински медиен фурор в Азия, като кадрите от визитата му на Великата китайска стена се превърнаха де факто в единствената и най-гореща новина в милиардния Китай. Този символичен ход показва на света, че Сръбската република съвсем не е изолирана и има зад гърба си глобален икономически и военен колос. Новата ос между Белград и Пекин изпраща ясен и заплашителен сигнал към НАТО и Вашингтон, че правилата на играта на Балканите вече няма да се диктуват едностранно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com