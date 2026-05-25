Режат с 50% заплатите на президента и министрите!

Боливийският президент Родриго Пас предприе безпрецедентен и шокиращ ход в опит да тушира ескалиращото обществено недоволство, което заплашва да свали правителството. Държавният глава обяви официално, че намалява собствената си заплата с цели петдесет процента. По време на драматична церемония Пас съобщи, че абсолютно всички негови министри също ще се разделят с половината от възнагражденията си, за да демонстрират солидарност с изнемогващия народ и ангажираност към държавата.

Блокада, глад и празни болници

Това радикално орязване на министерските бюджети идва в най-критичния момент за южноамериканската нация, която навлиза в четвъртата седмица на брутални политически и социални безредици. Уличните протести и барикадите буквално парализираха ключови икономически артерии и предизвикаха катастрофален срив във веригите за доставки. В мегаполисите Ла Пас и Ел Алто ситуацията вече е извън контрол, като местните пазари, болници и бензиностанции са изправени пред тотален дефицит на основни хранителни продукти, гориво и животоспасяващи лекарства.

Спасителен пояс за властта сред задаваща се хуманитарна криза

Според политическите анализатори този ход на президента е по-скоро ПР маневра, отколкото реално икономическо решение на дълбоката криза. Жертването на чиновническите заплати има за цел да успокои гневните протестиращи по улиците, които обвиняват елита в корупция и безразличие към хуманитарната катастрофа. Гражданите обаче остават скептични дали празната чиния на министрите ще напълни рафтовете в магазините и ще зареди угасващите болници в блокираните градове.

