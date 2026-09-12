Позорът на България са над 1 милион българи, които гладуват
Кризата на трапезата измъчва всеки шести българин
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Кризата на трапезата измъчва всеки шести българин
Жест на отчаяние и популизъм е това
Войната в Иран ще лиши човечеството от 10 милиарда порции ястия седмично, предупреждават експерти
Този зеленчук е отличен източник на витамини и минерали
Хранят се по един път на ден
Израелските сили обявиха, че са бомбардирали болница в Хан Юнис
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Защо някои изтрезняват бързо, а други - по-бавно?
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