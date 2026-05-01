Глобална заплаха! Светът е пред нова криза

Светът е изправен пред реалната опасност от масов глад и безпрецедентен скок на цените на хранителните стоки. Причината е критичният недостиг на торове и техните съставки, предизвикан от ескалацията на военните действия в Иран и блокирането на ключови логистични маршрути. Пред Би Би Си Свейн Торе Холсетер, главен изпълнителен директор на норвежкия гигант „Яра“, предупреди, че ситуацията застрашава оцеляването на най-бедните региони на планетата.

Блокадата на Ормузкия проток - примка за земеделието

Основният проблем идва от парализата на корабоплаването през Ормузкия проток. Този стратегически преход в Персийския залив е жизненоважен за доставките на суровини за производството на азотни торове. По думите на Холсетер, спирането на тези доставки означава загуба на потенциала за производство на близо 10 милиарда порции храна на седмица.

„Пазарът на торове е силно интегриран и глобален. Всяко прекъсване тук се усеща по цялата планета, но най-болезнено ще бъде в Азия, Африка и Латинска Америка“, подчерта шефът на „Яра“.

Реколтите могат да паднат наполовина

Липсата на подхранване за почвата има директен и опустошителен ефект върху земеделието. Експертите изчисляват, че ако фермерите спрат да използват азотни торове, добивите от основни култури могат да рухнат с до 50% още в рамките на първия стопански сезон. Това би довело до жестоко „наддаване“ на международните пазари, където богатите държави ще изкупуват наличното, оставяйки най-уязвимите нации в състояние на хуманитарна катастрофа.

Какво да очакват потребителите в Европа?

Макар за страни като Обединеното кралство и държавите от ЕС да не се прогнозира физически недостиг на стоки, „ценовата война“ е неизбежна. Скокът в разходите на земеделските производители ще се пренесе директно върху етикетите в супермаркетите. Очаква се в следващите месеци седмичните сметки за храна на домакинствата да нараснат значително.

Холсетер призова европейските лидери за солидарност и внимателно премисляне на икономическите ходове, за да се смекчи ударът върху най-бедните слоеве от обществото, които ще бъдат първите жертви на задаващата се криза.

