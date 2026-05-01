Китай с историческа стъпка. Цял континент ликува

Китай направи историческа стъпка в икономическата си експанзия на Черния континент. От днес официално влезе в сила политиката за нулеви мита в търговията с почти всички страни от Африка, с които Пекин поддържа дипломатически отношения, съобщи китайската държавна медия CGTN.

Обхват и изключения

Мащабният търговски режим обхваща 53 африкански държави и ще остане в сила поне до 30 април 2028 година. Схемата първоначално стартира на 1 декември 2024 г. за 33-те най-слабо развити страни на континента, а сега към нея се присъединяват още 20 държави.

Единствената страна в Африка, която остава изолирана от безмитния режим, е кралство Есватини. Причината е политическа – монархията официално признава Тайван и поддържа дипломатически отношения с него още от 1968 г., което противоречи на политиката на Пекин за „Един Китай“.

Първите доставки вече пътуват

Символичният старт на новия режим бе даден с пратка от 24 тона пресни ябълки от Република Южна Африка. Стоката вече премина през успешна митническа проверка на пристанището в Шънчжън при нулева ставка.

Квоти и бъдещи партньорства

Китайските власти поясниха, че преференциалните условия не са безгранични. За стоките, които попадат под определени квоти, нулевата ставка ще важи само в рамките на разрешения обем, а количествата над него ще се облагат по стандартните тарифи.

Пекин обаче не смята да спира дотук. От китайската столица обявиха, че са готови да започнат преговори за още по-задълбочени споразумения за икономическо партньорство с отделни африкански страни, за да засилят влиянието си в региона.

