Дядо Коледа искал да прави секс с малолетна

Мъж от окръг Полк, Флорид , който често играе ролята на Дядо Коледа, е зад решетките, след като според полицаи се е опитал да се срещне и да прави секс с непълнолетно момиче.

68-годишният Томас Алън Хикс е един от 19-те заподозрени, арестувани по обвинения в опит за пътуване, за да правят секс с непълнолетни, съобщи шерифската служба на окръг Полк (PCSO).

Документите от ареста разкриват, че Хикс, която се превъплъщава в Дядо Коледа, е посетила уебсайт за проституция и се е надявала да прави секс с 13-годишно момиче. „Момичето“ е било предлагано от баща си. Полицията обаче съобщи, че зад фалшивата обява стои полицай под прикритие. Когато Хикс започнал да изпраща съобщения на полицая, според шерифската служба, той му казал, че ще плати 200 долара, за да прави секс с момичето.

По-късно в разговора им Хикс уж разкрил местоположението си, за да се „срещнат“, където бил хванат и окован.

„Днес говорих с истинския Дядо Коледа и той е ядосан“, направи опит да се пошегува шерифът на окръг Полк Грейди Джъд по време на пресконференция, съобщи FOX 13. „Той каза, че такива хора му създават лоша репутация и че прекарва цялото това време, обикаляйки света, раздавайки подаръци на всички добри момчета и момичета. Шерифе, радвам се, че го затворихте", уж му казал "истинският" Дядо Коледа.

"Не можете да поправите тези хора. Те имат проблем с главата. Асансьорът им не стига чак до върха. Педофили, хищници. Това са опасни хора", коментират полицаи.

Fox News Digital се е свързала с адвоката на Хикс за коментар. Преди ареста си Хикс е работил за Tri-County Human Services, клиника за поведенческо здраве. Оттогава е уволнен. В изявление, изпратено до FOX 13, компанията заяви: „Tri-County подкрепя шерифската служба на окръг Полк в разследването и дейностите им за поддържане на безопасността на общността. Г-н Хикс не е имал достъп до клиенти или техните електронни здравни досиета и не е могъл да събира никакви данни, свързани с информация за деца, по всяко време по време на работата си.“

