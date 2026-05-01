Лудост! Изкуственият интелект ще взема бойни решения

Министерството на отбраната на САЩ направи решителна крачка към дигиталната трансформация на въоръжените сили. Пентагонът обяви днес, че е сключил стратегически споразумения със седем от водещите компании в света за изкуствен интелект (ИИ), за да внедри техните авангардни технологии в своите мрежи с класифициран достъп, съобщава Ройтерс.

Кои са избраните?

В елитния списък попадат технологичните лидери OpenAI, Google, NVIDIA, Microsoft, Amazon Web Services, както и компаниите на Илон Мъск SpaceX и Reflection. Техните модели ще бъдат интегрирани директно в системите на Пентагона с цел „оптимизиране на синтеза на данни, повишаване на разбирането на ситуациите и подпомагане вземането на решения от бойците в сложна оперативна обстановка“.

Според официалното изявление, тези партньорства ще ускорят превръщането на американската армия в бойна сила, която поставя изкуствения интелект на преден план, осигурявайки технологично предимство във всички области на военните действия.

Спорът с Anthropic и ролята на Google

Докато повечето гиганти приеха сътрудничеството, компанията Anthropic остана извън борда. Между нея и военното ведомство избухна спор относно ограниченията за ползване на нейните инструменти от въоръжените сили. В резултат на това миналия месец Anthropic бе обявена за „риск за веригата на доставки“ и продуктите ѝ бяха забранени за ползване от Пентагона и неговите подизпълнители.

В същото време технологичното издание The Information разкри, че Google се е съгласил на изключително широки параметри за ползване. Споразумението на Google позволява на Министерството на отбраната да използва техния ИИ за „всякакви законни правителствени цели“ в рамките на класифицирани дейности – гъвкавост, която вече бе предоставена и от OpenAI и компанията на Мъск xAI, което включва и вземането на бойни решение по време на война в реално време. Нечовешкият разум е опасен за война, казват експертите и предупреждават, че това би било фатално за мира по света, както и за сигурността на планетата.

