Спипаха пиромана, подпалил дипломатически ни коли! Кой му плати

Маските паднаха, а македонската полиция беше принудена да действа светкавично под тежкия международен натиск от София. Само броени часове след като вицепрезидентът Илияна Йотова и външното ни министерство скочиха срещу "недопустимото посегателство", извършителят на дръзкия палеж пред българското посолство вече е зад решетките.

Случаят, който заплашваше да взриви тотално крехките отношения между двете съседки, получи неочакван и бърз обрат.

Кой е извършителят и как бе разкрит?

След спешния сигнал за пламналите автомобили с дипломатически статут, Секторът за вътрешни работи в Скопие е предприел незабавни заградителни и оперативни мерки. Криминалистите са успели за рекордно кратко време да влязат в дирите на извършителя.

Задържаният е 44-годишен жител на столицата с инициали И.Д. Срещу него има събрани категорични и обосновани доказателства за извършването на палежа, съобщават официално разследващите пред агенция БГНЕС.

Дрехите му го издадоха пред полицията

Въпреки опитите на пиромана да се покрие и да заличи следите си, македонските полицаи са действали безкомпромисно. При претърсванията са открити и иззети веществени доказателства, включително дрехите, с които 44-годишният мъж е бил облечен по време на палежа пред сградата на българската мисия. Тепърва предстои да се изяснява дали И.Д. е действал сам като "вълк единак", подведен от антибългарската реторика, или е имало поръчители зад гърба му.

Съдят подпалвача по бързата процедура

В момента задържаният се намира в полицейското управление, а случаят се наблюдава лично от компетентен прокурор. Заради огромния международен отзвук и опасността от пълно замразяване на евроинтеграцията на Северна Македония, местните власти бързат да приключат разследването. Срещу И.Д. ще бъде внесена съответната наказателна жалба, като съдебният процес ще се гледа по съкратена бърза процедура. Въпросът обаче си остава, кой му плати, за да драсне клечката на българските дипломатически коли. Това трябва да се разследва.

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