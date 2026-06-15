Дипломатически палеж или нов взрив в отношенията

Палежът на автомобили на българското посолство в Скопие предизвика остра институционална вълна от реакции в София. Вицепрезидентът Илияна Йотова и Министерството на външните работи излязоха с категорични позиции. Те определиха инцидента не като изолиран криминален акт, а като пряка последица от дългогодишна антибългарска реторика.

"Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие"

В официална позиция до медиите вицепрезидентът Илияна Йотова изрази силно безпокойство от ескалацията на напрежението. Според нея това е недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия. Актът поставя под сериозен въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните представителства според международните си задължения.

Подобни действия не възникват във вакуум, а са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност. Инцидентът се случва на фона на продължаваща атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без институционален отпор от страна на Скопие.

Тест за европейските ценности и правовата държава

Държавният глава посочва, че очаква незабавни, прозрачни и резултатни действия от страна на компетентните органи в Скопие за установяване и наказване на извършителите и техните евентуални подбудители. Скоростта и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности.

Европейската интеграция не е само политическа цел, а и отговорност. Държава, която претендира за членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само с думи, но и с действия.

Синхрон между институциите

От Министерството на външните работи заявиха в позиция по-рано днес, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза. Липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи също допринася за проблема, като създава усещане за безнаказаност на извършителите.

Правителството на Северна Македония категорично осъди вандализма и недопустимостта на палежите на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие.

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