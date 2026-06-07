Казанлък посрещна президента Илияна Йотова на традиционния розобер

Сред уханието на маслодайната роза и красотата на Розовата долина Казанлък отново посрещна хиляди гости от България и чужбина, които станаха част от едно от най-разпознаваемите събития в страната-традиционния розобер.



Традиционният ритуал е акцент в програмата на 123-тия Празник на розата и всяка година привлича посетители от цял свят.



Официален гост на събитието бе президентът на Република България Илияна Йотова. До кмета на Община Казанлък Галина Стоянова като официални гости бяха и заместник-министърът на туризма Мариела Модева, областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, народни представители, председателят на Общински съвет-Казанлък Николай Златанов, заместник-кметовете на Община Казанлък, кметове на общини, почетни граждани на Казанлък, общински съветници, представители на дипломатически мисии и чуждестранни делегации.



58-ата Царица Роза на Казанлък Деница Малчева и нейните подгласнички Йоана Мицева и Анжела Иванова въодушевиха присъстващите със своята красота и изящество.



В ранните сутрешни часове, когато розовите цветове са най-богати на аромат и ценни масла, гостите се потопиха в автентичната атмосфера на розобера. Облечени в пъстри народни носии, розоберачки пресъздадоха традиционния ритуал, а фолклорната музика и танци допълниха усещането за празник и съхранена българска традиция.

Посетителите имаха възможност не само да наблюдават, но и лично да се включат в брането на розов цвят в живописните казанлъшки розови масиви. Усмивки, емоции и незабравими спомени съпътстваха всяка стъпка сред ароматните насаждения.



Розоберът е жив символ на духа на Казанлък, на уважението към труда на поколения розопроизводители и на връзката между човека и природата. Тази традиция продължава да съхранява и популяризира богатото културно наследство на Розовата долина, превръщайки я в едно от най-разпознаваемите лица на България пред света.

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