Казанлък обновява училища с над 6,2 млн. евро

Днес, 22 юли 2026 г., бяха обявени резултатите от процедурата „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.
И двете проектни предложения на Община Казанлък са одобрени за финансиране. Общата стойност на безвъзмездната европейска помощ е 6 235 303,58 евро.
✅ ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде изцяло енергийно обновена
Първият проект е за сградата на Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“-една от най-емблематичните сгради в Казанлък, построена през 1886 г. и със статут на паметник на културата от местно значение.
Предстои сградата да бъде санирана, да се подмени дограмата, да се подобрят отоплението и осветлението и да се извършат необходимите ремонти, предвидени в техническия ѝ паспорт.
След изпълнението на проекта училището ще премине от енергиен клас „F“ към най-високия – клас „А“, ще намали разходите си за енергия с над 45%, а вредните емисии на въглероден диоксид ще бъдат намалени с повече от 90 тона годишно.
Стойността на проекта е 1 984 582,92 евро, като средствата са изцяло безвъзмездни.
✅ Четири училища в населените места също ще бъдат обновени
Вторият проект предвижда енергийно обновяване на сградите на:
* ОУ „Христо Ботев“-с. Енина;
* ОУ „Св. св. Кирил и Методий“-с. Кънчево;
* ОУ „Васил Левски“ – с. Бузовград;
* ОУ „Св. Климент Охридски“-с. Горно Черковище.
В училищата ще бъдат положени топлоизолация, ще се ремонтират покривите, ще се подмени дограмата, ще се модернизират отоплителните и осветителните системи, а в повечето от сградите ще бъдат изградени и фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия.
След приключване на проекта всички училища ще достигнат енергиен клас „А“. Очаква се годишното потребление на енергия да намалее с 2 025 MWh, а емисиите на въглероден диоксид-с над 300 тона годишно.
Проектът ще подобри условията за обучение на 264 ученици и работната среда за 59 учители и служители. Ползите ще усетят и жителите на селата Енина, Кънчево, Бузовград, Горно Черковище, Горно Изворово, Долно Изворово и Средногорово.
Стойността на проекта е 4 250 720,66 евро, осигурени изцяло като безвъзмездна европейска помощ.
Одобрението на двата проекта е важна стъпка към по-модерна, по-икономична и по-устойчива образователна инфраструктура в Община Казанлък. То ще осигури по-добри условия за учениците и учителите, по-ниски разходи за енергия и по-чиста околна среда.
Казанлък обновява училища с над 6,2 млн. евро
След приключване на проекта всички училища ще достигнат енергиен клас „А“
Днес, 22 юли 2026 г., бяха обявени резултатите от процедурата „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.
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