Гръм в местната власт: ВАС отстрани кмет, КОНПИ погва имуществото му

Столът на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков окончателно изстине, след като Сметната палата официално задейства процедурата по неговото предсрочно освобождаване от длъжност. Институцията вече е сезирала Общинската избирателна комисия (ОИК) в града, която по закон е длъжна да прекрати пълномощията на градоначалника. Решението идва като директно следствие от съдебно решение на Върховния административен съд (ВАС), което е окончателно и не подлежи на обжалване. С това Горна Оряховица се превръща в поредното бойно поле на местната власт, където политическите карти ще се раздават наново на предсрочни избори.

Хронологията на падението: От антикорупционната комисия до Върховния съд

Сагата около Николай Рашков започна още през юни 2024 година, когато тогавашната Комисия за противодействие на корупцията (КПК) излезе с решение, че кметът е влязъл в тежък конфликт на интереси. След преструктурирането на антикорупционните органи, тези правомощия преминаха в ръцете на Сметната палата, която пое случая.

Рашков опита да изчисти името си по съдебен ред, но институциите бяха безкомпромисни. Първо Административният съд във Велико Търново потвърди изцяло констатациите за нарушението. Последният пирон в политическата кариера на кмета за този мандат заби Върховният административен съд, който отхвърли жалбата му и сложи точка на спора. Съдебното решение доказва по безспорен начин, че Рашков е нарушил закона, поставяйки личния или икономическия си интерес пред обществения.

Какво следва за Горна Оряховица? ОИК и нови избори

Законът за Сметната палата е категоричен – установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е абсолютно основание за предсрочно прекратяване на пълномощията. ОИК – Горна Оряховица няма полезен ход, освен официално да отстрани Рашков от поста му.

Веднага след като комисията вземе това решение, топката преминава в полето на държавния глава. С указ на президента ще трябва да бъдат насрочени частични кметски избори в общината. Жителите на Горна Оряховица ще трябва да излязат извънредно пред урните, за да изберат нов управленец, което неминуемо ще вкара града в период на политическа нестабилност и скъпоструваща предизборна кампания.

Под лупата на закона: КОНПИ влиза в играта за 10 години назад

Проблемите на Николай Рашков обаче не приключват само със загубата на кметското кресло. Сметната палата отива още по-далеч и задейства тежката процедура по сезиране на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).

Инспекторите на КОНПИ започват пълномащабно разследване, което ще провери под лупа абсолютно всички финанси на отстранения кмет за десетилетие назад. Проверката ще търси съответствие между законните доходи на Рашков и реално придобитото от него имущество, автомобили, банкови сметки и фирмени участия през последните 10 години. Ако бъде открита драстична разлика, законът предвижда запори и стартиране на дела за конфискация в полза на държавата. Случаят в Горна Оряховица се превръща в ясен сигнал към местните дерибеи, че съдебната система и контролните органи могат да действат бързо и безкомпромисно, когато става въпрос за злоупотреба с власт.

