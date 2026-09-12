Ще върне ли държавата хората в малките градове? Експерти посочиха условието
Финансовата помощ може да даде старт, но трайното преселване зависи от работа, услуги и нормална среда за семействата
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Финансовата помощ може да даде старт, но трайното преселване зависи от работа, услуги и нормална среда за семействата
Излезе окончателното съдебно решение за конфликт на интереси
Затварянето на въглищните мощности може да доведе до социална и икономическа криза
Особена тревога предизвиква бъдещето на ТЕЦ „Бобов дол“ – предприятие с ключово значение за местната икономика
Летница е модерно и приветливо място
Предприятието осигурява хиляди работни места
Секторът получава Съвет за реформи, а държавата търси по-бърза връзка между бизнеса, общините и контролните органи
Хората твърдят за сериозен проблем с години и липса на реална намеса от властта
Време е за реално решаване на проблемите на хората, заявиха представителите на местната власт
Разделението на електората на ДПС зависи от това накъде ще отиде местната структура
Възраждане подкрепи ИТН
Конференцията „Кметовете говорят“ показа решения за местни инвестиции в устойчива енергия, но и постави редица въпроси към новия ИНПЕК
В София балотажът почти сигурно ще е между Васил Терзиев и Ваня Григорова
През предстоящия зимен сезон "Топлофикация Габрово" може да не работи
Най-важният проект за хората е санирането
Трябва да направим първата крачка на предстоящите парламентарни избори
Заиграват се яко с Демократична България
Бюлетините за гласуване днес са три вида - за избор на кмет на община, за избор на кмет на кметство и за избор на районен кмет
Кметът и всички общински съветници са от една партия
Правят стандарти за качество на въглищата и брикетите за битово отопление