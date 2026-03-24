Незаконни постройки изкараха на протест жители на голям столичен квартал

Жители на столичния квартал „Филиповци” излязоха на протест срещу разрастващо се незаконно строителство, което според тях вече прилича на цял жилищен комплекс. Те обвиняват институциите в дългогодишно бездействие и липса на контрол. Напрежението се засилва и заради сигнали за заплахи срещу активисти. Местната власт признава проблема, но твърди, че не може да го реши сама.

Според протестиращите незаконните постройки се увеличават с всяка изминала година, а реакция от страна на администрацията почти липсва. Хората настояват за реални действия и премахване на незаконните обекти, които според тях излизат извън всякакъв контрол.

Случаят придобива още по-сериозен характер след сигналите на местна активистка, която твърди, че е получавала заплахи за живота си. По думите ѝ двата ѝ автомобила са били запалени през декември, но разследването не е довело до конкретни резултати.

„Проблемите ни остават нерешени. Реакция след запалените ми автомобили на 10 декември миналата година все още няма. Отидох в 9 РПУ- София, дадох показания, но след това никой не ме е потърсил, не ме е попитал дали заплахите продължават, а те не спират”, заяви Силвия Йорданова.

От район „Люлин” признават, че ситуацията е ескалирала след десетилетия на липса на контрол. Заместник-кметът Георги Гочев посочи, че вече има издадена заповед за премахване на част от незаконните постройки, но подчерта, че проблемът изисква координирани действия между различни институции.

По думите му нови хора продължават да се заселват и да строят незаконно, което допълнително усложнява ситуацията. От района сигнализират ежемесечно компетентните органи, но към момента не се отчита съществен напредък.

Протестиращите настояват за незабавна намеса и предупреждават, че ще продължат с действията си, ако не последват конкретни резултати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com