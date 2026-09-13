Незаконни постройки изкараха на протест жители на голям столичен квартал
Хората твърдят за сериозен проблем с години и липса на реална намеса от властта
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Хората твърдят за сериозен проблем с години и липса на реална намеса от властта
Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Надежда Йорданова внесоха искания при министър Виолета Комитова
Събарят общо двадесет сгради в бургаския квартал "Победа"
Вицепремиерът е сезиран за проблема от живущи в квартала
Съдът в Пловдив ще гледа делото за незаконните къщи в село Войводиново
Двамата роми ритали военния в главата дори когато е бил в безсъзнание, отишли са с идеята да убиват, каза вицепремиерът
От първия мандат на кмета Живко Тодоров са премахнати общо 90 незаконни постройки
Багери бутат незаконни вили по морето. Тежките машини изравниха със земята две постройки в местността Айроди край Ахтопол. Става въпрос за преместваем...
От МРРБ уточниха, че е отложено премахването само на две незаконни постройки, за които бе поискана информация от Европейския съд за правата на човека...
Очаква се бързо становище на Дирекцията за национален строителен контрол до края на деня за незаконните постройки в квартал "Кремиковци" в Гърмен. Тов...
Ямбол. В близост до циганската махала в Ямбол отново са изградени незаконни постройки на мястото на прословутия блок №20, който беше съборен в края на...
София. 80% от сградите и съоръженията у нас не са законни. Това обяви заместник-председателят на Камарата на архитектите в България арх. Николай Гълъб...
Започва разчистването на терена след което ще бъде залесен Стара Загора. Всичките 55 незаконни постройки в парк „Борова гора" в Стара Загора бяха пр...
Стара Загора. Двама роми от кв. "Лозенец" бяха задържани, след като се барикадираха около нарочените за премахване къщи, като се качиха и върху покрив...
Стара Загора. Първите 18 къщи в кв. Лозенец в Стара Загора, за които има издадени заповеди за премахване, бяха разрушени до 10.00ч. тази сутрин. Кмет...
Общинският съвет в Благоевград даде съгласие да се издават актове за узаконяване от главния архитект на общината на незаконно изградените, пристроени...
Благоевград. Собственици на незаконни постройки в жилищен комплекс „Освобождение" в Благоевград поискаха да платят разсрочено за узаконяването им. Общ...
Стара Загора. „Намирам доводите на полицията за отлагане на планираната акция среще незаконното строителство за напълно разумни, защото всеки излишен...
Стара Загора. Старозагорската община и полицията се разминаха предизборно за събарянето на неаконните жилища и постройки в ромския кв. „Лозенец". Спор...