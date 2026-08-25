Украинската посланичка в София: Знаем много добре цената на независимостта

„Украйна не става на 35 години“ и „Ние знаем много добре цената на независимостта“ - с тези силни послания украинският посланик в България Олеся Илашчук отбеляза годишнината от възстановяването на независимостта на страната. Тя подчерта, че украинската държавност има вековни корени и че днешната борба е продължение на много по-дълга история на защита на езика, културата и националната памет.

Думите й прозвучаха при откриването в София на фотоизложбата „Несломимите: светлината в мрака“ на украинския доброволец и фотограф Сергий Гимюш.

Украйна не става на 35 години

„Днес се навършват 35 години от деня, в който Украйна възстанови своята независимост. Но Украйна не става на 35 години“, заяви Олеся Илашчук при откриването на изложбата в Националния музей „Земята и хората“. Посланикът подчерта, че историята на украинската държавност не започва през 1991 г., както и борбата за независимост не започва с пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

„Ние продължаваме вековната традиция на изграждането на украинската държавност. Украинците защитават държава, която има своя хилядолетна история и култура, свой собствен глас и международна субектност“, каза тя. По думите й украинците продължават да отстояват правото си да живеят мирно на собствената си земя, въпреки многократните опити през историята да бъдат лишени от език, история и национална памет.

Цената е в имената на онези, които вече не са сред нас

Най-емоционалното послание на Илашчук беше свързано с човешката цена на войната. „Ние знаем много добре цената на независимостта. Тя е в имената на онези, които вече не са сред нас. Тя е в детските стаи, където никой вече няма да спи, в празните места на семейните трапези и в градовете, които врагът превърна в руини“, заяви посланикът.

Тя припомни, че украинците са преминавали през различни исторически изпитания, но са съхранили усещането за собствена идентичност и държавност. Именно тази връзка между историческата памет и случващото се днес стои и в основата на изложбата, посветена на 35-годишнината от възстановяването на независимостта на Украйна.

Фотографът, който плати тежка цена за кадрите си

„Несломимите: светлината в мрака“ е дело на украинския доброволец и фотограф Сергий Гимюш. От началото на пълномащабната война той участва в хуманитарни мисии и едновременно документира живота на хората, останали в засегнатите от бойните действия райони.

По време на евакуация на жители от фронтови населени места в Харковска област автомобилът му попада под артилерийски обстрел. Гимюш е тежко ранен и впоследствие губи двата си крака, но продължава да снима и да разказва чрез фотографиите си за случващото се в Украйна.

„Той е доброволец, фотограф и изключително силна личност. С обектива си запази истината за това, през което преминава Украйна, и плати висока цена. След тежките наранявания Сергий не загуби силата да живее, да твори и да споделя своята Украйна със света“, каза Олеся Илашчук.

Деца, медици и семейства без дом

Кадрите в изложбата проследяват съдбите на доброволци, медици, деца и семейства, които са останали без дом. В тях войната присъства чрез разрушенията и загубите, но едновременно с това авторът показва взаимопомощта, човешкото достойнство и опитите на хората да продължат живота си в обстановка на постоянна заплаха.

Заглавието „Несломимите: светлината в мрака“ насочва именно към тази страна на фотографиите - хората не са показани само като жертви на войната, а и като личности, които запазват способността си да помагат, да се грижат за близките си и да продължават напред въпреки разрушенията около тях.

Сергий Гимюш има лична връзка с България

Историята на фотографа е свързана и с България. Сергий Гимюш е прекарал част от детството си тук, докато родителите му са работили в украинското посолство в София. Така изложбата му в българската столица има и личен смисъл за автора.

Олеся Илашчук припомни и историческите отношения между България и Украйна. Тя посочи, че България е сред първите държави, признали независимостта на Украинската народна република през 1918 г., а след референдума и възстановяването на независимостта през 1991 г. отново подкрепя правото на украинците на самостоятелна държава.

Фотоизложбата „Несломимите: светлината в мрака“, организирана от Посолството на Украйна в България, може да бъде разгледана в Националния музей „Земята и хората“ в София до 28 август 2026 г.