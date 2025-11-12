Напрежение в Украйна! Подкупи за 100 милиона долара
Разследването е продължило 15 месеца
Разследването е продължило 15 месеца
В какъв особен списък е вкаран
Част е от европейски коридор и ще се строи с международна помощ
В момента Киев внася газ основно от Унгария, Полша и Словакия
За първите десет месеца на 2024 г. стокообменът между двете държави възлиза на над 1,6 млрд. долара
Гласува се нова огромна помощ за страната
Години наред оборудването се съхранява у нас при огромен разход за това
Не е за вярване кой е той
Кулеба е начело на усилията на Украйна да ангажира международните си съюзници
Зеленски обясни решението си с необходимостта от укрепване на някои елементи от държавното управлени...
Днес започнаха същинските преговори за присъединяване на Украйна към ЕС
Става въпрос за хората, които ще трябва да ръководят Украйна