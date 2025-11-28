Антикорупционни власти в Украйна с удар по близки до Зеленски

Украинските антикорупционни власти са претърсили офиса на началника на украинската президентска канцелария Андрий Ермак (на снимката горе), съобщи Ройтерс, позовавайки се на властите. Следствените действия са одобрени и се провеждат съвместно от Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).

"Следствените действия са одобрени и се провеждат като част от разследване. Подробности по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап", съобщи САП в Телеграм, което потвърждава сериозността на случая.

Тази акция идва на фона на най-големия корупционен скандал от началото на войната в Украйна. В сряда секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, Рустем Умеров - ключова фигура в мирните преговори с Москва и Вашингтон - беше разпитан като свидетел от антикорупционните власти.

Умеров е поканен от НАБУ да даде показания в рамките на разследването срещу Тимур Миндич, предполагаемия ръководител на схемата за отклоняването на 100 милиона долара, в която е замесена украинската национална атомна енергийна компания "Енергоатом".

