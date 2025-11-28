Американски совалки в Москва и Киев. Траен мир или безкрайна война

И Русия, и Украйна ще проведат разговори с американски представители за прекратяване на войната в идните дни, но очакванията за пробив са минимални. Преговорите ще бъдат доминирани от диаметрално противоположни позиции. Москва не отстъпва от претенциите си към украински територии, докато Киев категорично отхвърля мир в замяна на земи.

Условието на Путин за край на войната

Руският президент Владимир Путин потвърди териториалните претенции на Русия към окупираните от нея украински територии. Статутът на Донбас и на Крим е един от ключовите въпроси на предстоящите идната седмица в Москва руско-американски преговори за прекратяване на войната в Украйна, заяви Путин.

Украйна: Мир срещу територия не може да има

Съединените щати и Украйна ще продължат да работят по съгласуването на плана за прекратяване на войната, обяви пък във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски. Междувременно, в интервю за американското издание "Атлантик" главният украински преговарящ Андрий Ермак съобщи, че Зеленски възнамерява категорично да заяви, че докато е президент на Украйна няма да се съгласи на мир с Русия в замяна на територии. "Никой, който е с всичкия си, не би подписал такова нещо", заявява Ермак.

На този фон Размяната на удари продължава

На този фон размяната на удари продължава. Русия е атакувала Сумска и Херсонска област, има пострадали жители, съобщиха местните власти. Москва на свой ред съобщи за свалени украински дронове в Липецка и Воронежка област.

