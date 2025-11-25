Масирани удари срещу Киев в тъмнината на нощта

Руски дронове атакуваха украинската столица Киев през изминалата нощ, като по данни на Ройтерс са нанесени щети върху цивилна инфраструктура. Най-малко две жилищни сгради са били обхванати от пожари след ударите, а в някои райони на столицата е спряно електрозахранването и водоснабдяването.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в Телеграм, че една от пострадалите сгради се намира в централния район Печерск и е била евакуирана след попадение. По думите му прекъсванията на тока и водата се дължат на нанесените щети по инфраструктурата.

Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко уточни, че втората ударена многоетажна сграда се намира на отсрещния бряг на река Днепър. Кадри от мястото показват горящи апартаменти на най-горните етажи.

Украинското министерство на енергетиката заяви, че атаката с дронове и ракети е била комбинирана с „масирано“ нападение срещу енергийни съоръжения в столицата. Възстановителните дейности ще започнат веднага щом условията за сигурност го позволят, посочват още от ведомството.

