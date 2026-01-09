Огън над Киев след полунощ! Дронове, взривове и пожари в столицата

Киев беше разтърсен от експлозии малко след полунощ, когато руска атака с дронове подпали части от украинската столица и предизвика пожари в няколко района. Ударите дойдоха в момент, когато градът и регионът вече са под натиск заради тежки зимни условия и мащабни аварии в електроснабдяването.

„Пожари са избухнали в три района на града“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в Телеграм, цитиран от Ройтерс. По думите му дронове са поразили сгради в два района на столицата, разположени от двете страни на река Днепър. Към момента няма незабавни съобщения за жертви.

Паралелно с атаката регионът на Киев е изправен и пред сериозна енергийна криза. Повече от 142 000 потребители остават без електроенергия заради влошаващите се метеорологични условия, съобщи Укринформ, позовавайки се на изявление на областния управител Микола Калашник. Аварийни прекъсвания на тока са регистрирани в целия регион.

„Усилията за възстановяване на електрозахранването се затрудняват от ледените условия, падналите дървета, многобройните повредени електропроводи и трудния достъп до засегнатите райони“, заяви Калашник. По думите му екипите работят в засилен режим, за да отстранят повредите възможно най-бързо и да върнат електричеството във всеки дом.

Областният управител предупреди още, че според метеоролозите към региона се приближава мощен циклон, което може допълнително да усложни ситуацията, и призова жителите да бъдат изключително бдителни през следващите часове.

