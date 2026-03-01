Абу Даби поема разходите на блокирани туристи

Департаментът по култура и туризъм на Абу Даби обяви, че ще поеме разходите за удължения престой на туристи, останали блокирани в столицата на Обединените арабски емирства след частичното затваряне на въздушното пространство.

В писмо до хотелите институцията призовава те да удължат престоя на гости, които са достигнали датата си за напускане, но не могат да отпътуват по причини извън техния контрол. „Молим ви да удължите престоя им, докато могат да заминат. Разходите за допълнителните нощувки ще бъдат покрити от Департамента по култура и туризъм на Абу Даби“, се посочва в документа.

Решението идва след като ОАЕ частично затвориха въздушното си пространство в събота, което доведе до анулиране на повечето търговски полети до и от страната. Така хиляди пътници останаха блокирани без яснота кога ще могат да се приберат.

Мярката цели да намали напрежението сред туристите и да предотврати допълнителен хаос в хотелския сектор, докато авиационният трафик постепенно бъде възстановен.

