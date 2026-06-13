Абу Даби поема разходите на блокирани туристи
Държавата ще плати удължения престой в хотелите след затварянето на въздушното пространство
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Държавата ще плати удължения престой в хотелите след затварянето на въздушното пространство
Прогнозите са за три дни с високи температури и много силен вятър
Втори ден 14 души са блокирани в хижа в местността Върховръх над Перущица