Нов проблем в Гърция блокира хиляди туристи

Мощен вятър и морски бури затвориха пристанища в Гърция, в резултат на което хиляди пътници чакат да бъдат извозени.

Властите забраниха движение на кораби от пристанищата Пирея, Лаврио и Рафина. На места поривът на вятъра достига 100 километра в час, предава БНР.

Нарушение на морския трафик има и на други гръцки пристанища.

Фериботните компании предупреждават пътниците да се информират предварително за движението на корабите, за да не чакат с часове на пристанищата.

Издадена е и забрана за движение в открито море на малки лодки и яхти.

От Гражданска защита информират за голям риск – код червено за опасност от пожари, които при този силен вятър не могат да се овладеят. Засега критични са огнищата на Крит, до Александруполис и до Кавала.

В повишена готовност са силите на пожарната. В сила е пълна забрана за палене на огън, както и влизане в горски паркове.

Властите приканват туристите да ходят само на плажове със спасители и да избягват влизане в открито море.

Прогнозите са за три дни с високи температури и много силен вятър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com