Гръцките фермери в отчаяние! Готвят новогодишни барикади

Пътищата в Гърция са отворени, но напрежението далеч не е спаднало. Фермерите обявиха временно прекратяване на протестите, като ясно дадоха да се разбере, че това е само тактическа пауза. След празниците страната отново може да се изправи пред блокади и сериозни транспортни затруднения.

Протестите спират, но тракторите остават

В официално изявление ръководителите на фермерските блокади съобщиха, че протестите са прекратени само временно. Отпадна предложението от районите на Серес и Драма блокадите да бъдат възобновени още от утре, поради което пътищата в цялата страна са отворени. В същото време земеделските машини остават разположени край пътните платна – ясен сигнал, че протестната готовност не е отменена. Фермерите обвиниха полицията, че умишлено е отклонила движението на две места по магистралата Солун-Атина, за да предизвика обществено недоволство.

Нова година на барикадите и нови срещи

Фермерите от Халкидики заявиха, че са готови да посрещнат Нова година на блокадите, след като временно са ограничили достъпа до летището в Солун. В същото време беше взето общо решение граничните пунктове да не бъдат затваряни по време на празниците. В неделя земеделците от цялата страна ще се съберат отново на блокадата край Лариса, след което ще обявят следващите си действия.

600 млн. евро и политическият таван

Недоволството на гръцките фермери е провокирано от забавянето на около 600 млн. евро европейски субсидии заради разследване за корупция. Премиерът Кириакос Мицотакис отново заяви, че допълнителни облекчения са невъзможни заради ограниченията, наложени от Европейския съюз. Въпреки това обществените нагласи са на страната на протестиращите – социологическо проучване показва, че близо 80% от гърците подкрепят фермерските действия, което допълнително засилва напрежението преди евентуалното подновяване на блокадите.

