Заради имоти на българи! Напрежение в Северна Гърция

Напрежението в Северна Гърция, в районите на Кавала и Александруполис се усилва. Не заради протестите, а заради имоти, които българи все по-често купуват напълно законно като граждани на Европейския съюз.

Информацията за напрежението се появи първо в регионални публикации и беше цитирана от български медии, след което започна да циркулира активно в социалните мрежи.

Става дума за реакции от страна на местни националистически среди, които твърдят, че българите изкупуват имоти и покачват цените за местното население.

Твърденията обаче не са подкрепени с официални данни или институционални сигнали.

Проверката на Топ Преса показва, че всички сделки се осъществяват по стандартната гръцка процедура чрез нотариуси, с данъчни декларации и пълна проследимост на средствата.

Няма облекчен режим за българи, няма изключения и няма правни вратички.

Купуват се основно малки апартаменти, ваканционни жилища и стари къщи в периферни райони, често изоставени с години след финансовата криза.

По данни на гръцки брокери интересът от България расте устойчиво от 2022 година насам. Цените в Северна Гърция остават значително по-ниски от тези в Атина и в големите туристически зони. Средните стойности между 700 и 1 200 евро на квадратен метър правят региона привлекателен за семейства и хора с ограничен бюджет, а не за големи инвеститори или спекуланти.

Въпреки това местни жители недоволстват от повишаването на цените и наемите, обвинявайки чужденците – българите.

В локални форуми и социални групи се появяват коментари с остър тон и националистическа реторика. Реакциите идват основно от крайни политически кръгове, които използват темата емоционално в навечерието на местни политически процеси.

Икономическата реалност обаче е друга - след дългата финансова криза хиляди имоти в Северна Гърция стоят празни, а интересът на чужденци, включително българи, съживява пазара, носи данъчни приходи и поддържа местния бизнес. Туризмът в Кавала и региона разчита сериозно на български клиенти, които всяко лято пълнят хотели, ресторанти и магазини.

Парадоксът е очевиден. Българинът е добре дошъл като турист и потребител, но присъствието му става проблем, когато премине от плажната кърпа към нотариалния акт.

Големите гръцки национални медии засега отразяват темата пестеливо. Информацията остава предимно в регионалния новинарски поток, което показва липса на институционално напрежение между държавите и нежелание икономически процес да бъде превръщан в политически конфликт.

