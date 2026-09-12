Мечта за милиони: можете да си купите остров в Гърция за цената на хотел
В Северна Гърция в момента се предлагат частни острови за около 3 милиона евро
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В Северна Гърция в момента се предлагат частни острови за около 3 милиона евро
По бързата процедура вече са задържани
Скандалът в Неа Перамос започнал заради обиди срещу наши момичета
Престъпно нехайство от страна на родителя
Кавала, Халкидики и Крит с най-много награди за Син флаг
Искат ни за туристи, но като стане дума за нотариален акт.....
Районът около Кавала е добре познат на българските туристи и те са с интерес да инвестират именно там
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Премиерът впечатлен от удобствата и гостоприемството
Той е плувал в морето на плажа Керамоти
Българинът има и ново обвинение от гръцките власти
70% от гостите в района са българи
Много са въпросите, които възникват около причините за катастрофата
Самолетите Ан-12, произвеждани в СССР, сега са останали в Русия, Украйна и Беларус
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Не е ясно дали акулата е попаднала случайно в рибарските мрежи или е била умишлено преследвана
Само 2 сантиметра не стигнаха на атлета да покрие норматив за световното в Доха
Еднодневен плаж в Гърция предлагат туристически агенции в Кюстендил. През почивните дни хората могат да почиват на плажовете в близост до Кавала. Цен...
Античният град Филипи е магнит за туристи от цял свят Гърция е обетована земя за туристите. Не че това не е известно, но става все по-известно. Родин...