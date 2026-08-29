Мечта за милиони: можете да си купите остров в Гърция за цената на хотел

Да си купиш собствен остров в Гърция звучи като сюжет от холивудски филм. Само че за достатъчно заможен купувач това вече е напълно реална възможност – и някои от офертите са доста по-близо до България, отколкото човек би предположил.
В Северна Гърция в момента се предлагат частни острови за около 3 милиона евро, а за по-големи и атрактивни имоти цените достигат 10 милиона евро, съобщава bTV.
Една от най-интересните истории е тази на Спалатрониси край Неос Мармарас, между Порто Карас и Порто Куфо. Островът е с площ близо 104 декара и се намира само на около 500 метра от брега.
Той вече веднъж е предизвиквал сериозен интерес на пазара. През 2013 г. собствениците му го предлагат на публичен търг с начална цена 10 милиона евро. Тогава гръцките медии определят продажбата като историческа, тъй като за първи път гръцки остров е обявен за продажба именно чрез търг.
Към имота проявяват интерес гръцки и чуждестранни инвеститори още преди началото на наддаването.
Зад решението за продажба стоят високите разходи за поддръжка и данъчното натоварване, както и трудностите пред собствениците да развиват терена.
Остров за 3,5 милиона край Кавала
Днес пазарът предлага и значително по-евтини варианти.
Край Кавала се продава Фидониси – остров с площ от над 142 000 квадратни метра. Цената в актуалната оферта е 3,5 милиона евро, а обявата е публикувана през април тази година.
Островът се намира на около километър и половина от брега. Според обявата съществува възможност за изграждане на частна резиденция, а при получаване на необходимите разрешения се разглежда и потенциал за мащабен хотелски проект.
Има и друга оферта в района на Кавала – остров с площ около 158 декара, разположен на няколко километра от града.
Цената е 3 милиона евро.
На пръв поглед това звучи почти невероятно – за сумата, която в някои големи европейски градове би стигнала за луксозен имот, купувачът може да получи собствено парче суша насред морето.
Само че цифрата в обявата далеч не е цялата сметка.
Островът не идва с автоматично разрешение за рай
Една от най-важните подробности при подобни сделки е строителният статут.
При част от островите определени територии имат горски статут, което означава, че върху тях строителството е забранено. Други площи могат да бъдат застроявани само при спазване на конкретни законови изисквания и след получаване на съответните разрешения.
Има значение също дали до имота може да бъде прекаран ток, откъде може да бъде осигурена вода и какъв е достъпът до самия остров.
Така един остров за 3 милиона евро може да се окаже много по-различна инвестиция от остров за 3 милиона евро с изградена инфраструктура и реална възможност за развитие.
Точно затова купувачът всъщност не плаща само за гледката.
Той плаща за потенциала, който законът и местните регулации позволяват да бъде реализиран.
Над 30 документа, преди островът да стане ваш
Самото прехвърляне на островна собственост също не е особено проста процедура.
Според информацията по актуалните оферти са необходими повече от 30 документа, преди сделката да може да бъде финализирана.
Това е само част от сложността.
При подобни имоти трябва внимателно да се проверят границите на собствеността, статутът на терена, ограниченията за строителство, достъпът до инфраструктура и всички режими за опазване на природата.
Има и още една малка, но важна подробност: собственият остров не означава собствен закон.
Собственикът има имота, но трябва да спазва гръцкото законодателство, строителните правила и всички изисквания, които важат за конкретната територия.
Халкидики държи по-скъпите карти
В Халкидики цените вече могат да достигнат 10 милиона евро, особено при големи и добре разположени островни имоти.
Това поставя пазара в любопитна позиция. От едната страна стоят обяви за няколко милиона евро, които изглеждат почти невероятно достъпни за „собствен остров“. От другата са имоти за 10 милиона евро, където местоположението, площта и потенциалът за развитие правят разликата.
С други думи, частният остров вече не е абсолютно недостижима фантазия.