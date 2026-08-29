Мечта за милиони: можете да си купите остров в Гърция за цената на хотел

Да си купиш собствен остров в Гърция звучи като сюжет от холивудски филм. Само че за достатъчно заможен купувач това вече е напълно реална възможност – и някои от офертите са доста по-близо до България, отколкото човек би предположил.

В Северна Гърция в момента се предлагат частни острови за около 3 милиона евро, а за по-големи и атрактивни имоти цените достигат 10 милиона евро, съобщава bTV.

Една от най-интересните истории е тази на Спалатрониси край Неос Мармарас, между Порто Карас и Порто Куфо. Островът е с площ близо 104 декара и се намира само на около 500 метра от брега.

Той вече веднъж е предизвиквал сериозен интерес на пазара. През 2013 г. собствениците му го предлагат на публичен търг с начална цена 10 милиона евро. Тогава гръцките медии определят продажбата като историческа, тъй като за първи път гръцки остров е обявен за продажба именно чрез търг.

Към имота проявяват интерес гръцки и чуждестранни инвеститори още преди началото на наддаването.

Зад решението за продажба стоят високите разходи за поддръжка и данъчното натоварване, както и трудностите пред собствениците да развиват терена.

Остров за 3,5 милиона край Кавала

Днес пазарът предлага и значително по-евтини варианти.

Край Кавала се продава Фидониси – остров с площ от над 142 000 квадратни метра. Цената в актуалната оферта е 3,5 милиона евро, а обявата е публикувана през април тази година.

Островът се намира на около километър и половина от брега. Според обявата съществува възможност за изграждане на частна резиденция, а при получаване на необходимите разрешения се разглежда и потенциал за мащабен хотелски проект.

Има и друга оферта в района на Кавала – остров с площ около 158 декара, разположен на няколко километра от града.

Цената е 3 милиона евро.

На пръв поглед това звучи почти невероятно – за сумата, която в някои големи европейски градове би стигнала за луксозен имот, купувачът може да получи собствено парче суша насред морето.

Само че цифрата в обявата далеч не е цялата сметка.

Островът не идва с автоматично разрешение за рай

Една от най-важните подробности при подобни сделки е строителният статут.

При част от островите определени територии имат горски статут, което означава, че върху тях строителството е забранено. Други площи могат да бъдат застроявани само при спазване на конкретни законови изисквания и след получаване на съответните разрешения.

Има значение също дали до имота може да бъде прекаран ток, откъде може да бъде осигурена вода и какъв е достъпът до самия остров.

Така един остров за 3 милиона евро може да се окаже много по-различна инвестиция от остров за 3 милиона евро с изградена инфраструктура и реална възможност за развитие.

Точно затова купувачът всъщност не плаща само за гледката.

Той плаща за потенциала, който законът и местните регулации позволяват да бъде реализиран.

Над 30 документа, преди островът да стане ваш

Самото прехвърляне на островна собственост също не е особено проста процедура.

Според информацията по актуалните оферти са необходими повече от 30 документа, преди сделката да може да бъде финализирана.

Това е само част от сложността.

При подобни имоти трябва внимателно да се проверят границите на собствеността, статутът на терена, ограниченията за строителство, достъпът до инфраструктура и всички режими за опазване на природата.

Има и още една малка, но важна подробност: собственият остров не означава собствен закон.

Собственикът има имота, но трябва да спазва гръцкото законодателство, строителните правила и всички изисквания, които важат за конкретната територия.

Халкидики държи по-скъпите карти

В Халкидики цените вече могат да достигнат 10 милиона евро, особено при големи и добре разположени островни имоти.

Това поставя пазара в любопитна позиция. От едната страна стоят обяви за няколко милиона евро, които изглеждат почти невероятно достъпни за „собствен остров“. От другата са имоти за 10 милиона евро, където местоположението, площта и потенциалът за развитие правят разликата.

С други думи, частният остров вече не е абсолютно недостижима фантазия.