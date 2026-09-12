Мечта за милиони: можете да си купите остров в Гърция за цената на хотел
В Северна Гърция в момента се предлагат частни острови за около 3 милиона евро
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В Северна Гърция в момента се предлагат частни острови за около 3 милиона евро
Необитаем частен остров в Шотландия се продава
Канят по списък участниците
Търг за частния остров на милиардера Крег Макгоу ще обяви Сотбис. Богаташът се опитва да продаде имота си за 75 млн. долара вече от година, но без усп...
Лондонският юрист Джон Бризби е правнук на Константин Хаджикалчев
Наследниците на Хаджикалчев си връщат Адата Остров Адата на р. Марица става първият частен в България. Това следва от решението на Конституционния съ...
Флорида. 500 000 долара ще струва на романтичните богаташи да зарадват половинката си с приказна сватба на частен остров. Литъл Палм Айлънд във Флорид...