Всичко за Частен Остров

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Търг за острова на милиардер

Търг за острова на милиардер

Търг за частния остров на милиардера Крег Макгоу ще обяви Сотбис. Богаташът се опитва да продаде имота си за 75 млн. долара вече от година, но без усп...

28 август | 20:40
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Първи частен остров

Първи частен остров

Наследниците на Хаджикалчев си връщат Адата Остров Адата на р. Марица става първият частен в България. Това следва от решението на Конституционния съ...

17 юли | 6:05
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$ 500 000 за сватбата на остров

$ 500 000 за сватбата на остров

Флорида. 500 000 долара ще струва на романтичните богаташи да зарадват половинката си с приказна сватба на частен остров. Литъл Палм Айлънд във Флорид...

09 март | 18:55
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