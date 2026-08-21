Държавата дава до 6 средни заплати, ако се преместим на село

Стана ясно каква е финансовата помощ при преместване за работа в малките градове и села. Финансовите стимули се осигуряват по новата мярка „Избирам България“, а подаването на документи ще се извършва изцяло онлайн през уебсайта на Агенцията по заетостта. Право на подкрепа имат граждани в трудоспособна възраст, които в момента живеят в градове с над 50 000 жители, но са готови да започнат работа в населено място под този праг. Най-малко 1050 души и техните семейства ще могат да се възползват от целева финансова помощ.

Покриване на разходите за пренасяне и настаняване

Основен стълб в пакета от мерки са финансовите облекчения, свързани с първоначалното установяване. Одобрените участници ще могат да възстановят разходите си за пренасяне на покъщнина в размер до 480 евро. Сумата се изплаща на един член от семейството срещу разходооправдателен документ, след като работното място бъде запазено за минимум 8 месеца в рамките на една година.

По Компонент 2 е предвидено и еднократно плащане в размер на шест средни работни заплати за страната за съответната година за хората, които успеят да запазят заетостта си.

За хората, които нямат собствено жилище в новото населено място, държавата осигурява месечна надбавка за настаняване от 207,58 евро за срок до една година. Тези средства могат да се използват пряко за покриване на наем, битови сметки и интернет.

Дневни транспортни бонуси и стимули за заетост

Финансовата помощ обхваща и ежедневните пътни разходи. Когато работното място се намира в различно селище от новото място на живеене, участниците ще получават по 4,09 евро за всеки отработен ден за период до 12 месеца.

Всички предвидени плащания – включително и еднократните бонуси за запазване на заетостта – са пряко обвързани със започването на работа в по-малкото населено място, като целта е да се гарантира устойчива заетост и плавен преход за семействата.