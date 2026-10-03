Манастирът на ослепените Самуилови войници: Легенда за чудо край Пловдив

На 12 километра южно от Пловдив, в полите на Родопите, се намира манастир, около който повече от векове се предава необикновена легенда. Тя свързва светата обител „Св. Георги“ в Белащица с цар Самуил и ослепените му войници.

Според преданието именно част от тях поставят основите на манастира. А водата от извора в двора му, вярват местните, притежавала чудодейна сила – много от ослепените воини измили очите си с нея и отново прогледнали, предава NOVA.

От Беласица до Белащица

Легендата, която се разказва и днес от местните хора, отвежда приблизително хилядолетие назад. Според нея селището е основано от войници от армията на Самуил и първоначално носело името Беласица, а по-късно било преименувано на Белащица.

Преданието свързва появата им край днешен Пловдив с трагичните събития след разгрома на българската армия при Ключ през 1014 г.

Пленените Самуилови войници били дадени на управителя на Филипополската област Никифор Ксифий от византийския император Василий II като награда за участието му в разгрома на българската армия.

Според разказа така част от хилядите пленени бойци се озовали по тези земи.

„Тук тези войници са били ослепени. На 100 един е оставен, който да бъде водач“, разказва игуменката на манастира „Св. Георги“ Фотиния.

Изворът, който според легендата върнал зрението им

Воините били изпратени да обработват земите в района. Малко по-нагоре в гората открили извор. Уморени и жадни, те стигнали до водата, пили от нея и измили очите си.

Тогава, гласи легендата, станало чудото.

„Когато стигнали до този извор, те решили да пият вода и да си измият очите. На някои е било оставено едното око, на други и двете очи ослепени. На повечето от тях, на които са и двете очи ослепени, проглеждат с едното око. Така всички стават виждащи“, разказва още монахинята.

Именно с тези събития преданието свързва създаването на манастира.

Три пъти горял, три пъти възкръсвал

През вековете светата обител преживява тежки времена. Манастирът е опожаряван три пъти и три пъти е възстановяван.

Но според местните едно нещо остава непроменено – изворът никога не е пресъхвал.

И до днес хората вярват, че водата му има лечебна сила. Именно преданието за Самуиловите войници и чудото с проглеждането привлича поклонници и посетители от цяла България.

История и легенда се преплитат край Белащица вече столетия. А изворът в манастира продължава да пази разказа за една от най-трагичните страници в българската история – ослепените воини на цар Самуил.