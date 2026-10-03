Мъск изненадващо заряза майката на 4 от децата си: Седмица по-рано й писал „Обичам те“

Една от най-дискретните връзки в живота на Илон Мъск приключи внезапно. Шивон Зилис, която има четири деца от милиардера, разкри, че той е прекратил отношенията им без предупреждение, въпреки че само дни по-рано двамата са си разменяли любовни послания.

40-годишната технологична предприемачка и ръководител в Neuralink сама съобщи за раздялата на 2 октомври в социалната мрежа X.

„Трудно е за една седмица да преминеш от влюбеност към това да пуснеш човека, без никакво предупреждение, но понякога просто така се случва“, написа Зилис.

Само дни преди това си казвали „Обичам те“

Към публикацията си Зилис приложи екранна снимка от лична кореспонденция, която според нея е с Мъск.

На 24 септември тя му написала, че много се е радвала да го види на закуска и че го обича. Отговорът, който показва кореспонденцията, е кратък: „И аз те обичам.“

В същия разговор Мъск според публикуваното от Зилис споменал, че не е осъзнал, че е можел да я покани като своя придружител на държавна вечеря в Белия дом за китайския президент Си Цзинпин.

Само няколко дни по-късно отношенията им вече били приключили. На 27 септември Зилис публикувала загадъчното послание: „Нов ден, нов живот.“

Четири деца ги свързват

Мъск и Зилис имат четири деца – близнаците Страйдър и Азюр, родени през 2021 г., дъщеря им Аркадия, родена през 2024 г., и сина им Селдън, чието раждане беше обявено през 2025 г.

В емоционалната си публикация Зилис подчертава, че въпреки болката е благодарна най-вече за децата им.

„Има много загуба, но за щастие създадохме четирите прекрасни малки любови на живота ми“, написа тя и допълни, че се надява двамата с Мъск да останат добри приятели и родители.

„Бяхме неговото сигурно място“

Зилис разказва необичайно откровено и за отношенията им. По думите й тя и децата са били „сигурното място“ на Мъск – дом, изпълнен с любов и спокойствие, който контрастирал с напрегнатия му професионален живот.

Въпреки внезапната раздяла тя не отправя публични обвинения към него. Напротив – заявява, че продължава да се интересува от него и да му желае щастие.

Мъск засега мълчи

Към момента на публикациите Илон Мъск не е коментирал публично твърденията на Зилис за раздялата. Негови представители също не са отговорили на запитванията на медиите.

Разкритието привлече допълнително внимание и заради факта, че Зилис дълго време пазеше личните си отношения с Мъск далеч от публичността. Тя е завършила икономика и философия в Йейл и заема ръководна позиция в Neuralink – компанията за мозъчни импланти, съоснована от Мъск.