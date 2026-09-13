Tesla представи 130-килограмовия домашен акумулатор Powerwall 3 с вграден соларен инвертор

Възможността за свързване на няколко Powerwall 3 заедно увеличава общия капацитет на системата до 40,5 kWh. За Powerwall 3 се твърди, че има гарантира...