Мъск получи най-желания подарък. Но - под условие

Най-богатият човек в света Илон Мъск получи най-желания подарък - бонус от трилион долара. Но за да го получи има условие. Парите за 54-годишния са бонус от компанията му Tesla.

Това решение беше взето по време на годишното събрание на акционерите. „Що се отнася до наградата за постижения за 2025 г. на нашия основател и главен изпълнителен директор Илон Мъск, над 75% гласуваха „за“. Одобрено“, обявиха акционерите на Tesla на пресконференцията .

Мъск ще получи бонуса само ако пазарната капитализация на Tesla нарасне с допълнителни 7,5 трилиона долара за 10 години. Плащането ще бъде разделено на няколко вноски, всяка от които ще се основава на представянето на компанията. В момента Tesla струва близо 1,5 трилиона долара.

Някои медии съобщиха също, че Мъск е заплашил да напусне компанията през октомври, ако акционерите не одобрят изплащането. Източници твърдят, че сумата е предназначена да го мотивира да се съсредоточи върху бъдещия растеж на Tesla.

Преди това Forbes съобщи, че Илон Мъск е станал първият човек в историята, достигнал нетно богатство от 500 милиарда долара. Изданието прогнозира, че ако бизнесът на Мъск продължи да расте със същия темп, той може да стане първият трилионер до март 2033 г.

