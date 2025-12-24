Защо пепелта от бъдника се пази цяла година?

Бъдникът – символ на Бъдни вечер
Бъдникът е свещено дърво, което се отсича и запалва в огнището на Бъдни вечер. Той е сърцето на празника – символ на родовата сила, плодородието и светлината на Христовото рождение. Горенето му през нощта е знак за непрекъснатия живот и връзката между миналото и бъдещето.
Как се отсича и подготвя бъдникът
По традиция бъдникът се отсича от дъб, бук или круша – дървета, смятани за родовити и силни. В дебелия му край се поставят тамян, масло и вино, а върху него се поръсват житни зърна. След това стопанинът го поставя в огнището, където трябва да гори цяла нощ.
Гадаене по бъдника
По начина, по който гори бъдникът, се гадае за идната година:
Ако пръска искри – очаква се плодородие и здраве.
Ако гори равномерно – предстои мир и спокойствие.
Ако угасне бързо – предупреждение за трудности.
Колко време се пази пепелта
Пепелта от бъдника не се изхвърля веднага. Тя се пази през цялата година – от Бъдни вечер до следващата Коледа.
През пролетта част от пепелта се разпръсква по нивите за плодородие.
През лятото се използва за защита от градушки и бури.
През зимата остатъкът се пази в дома като лек срещу болести и уроки.
Защо пепелта е свещена
Пепелта събира силата на огъня и молитвите от празничната нощ. Тя се смята за благословия и защита:
За нивите – носи плодородие.
За дома – пази от болести и зли сили.
За животните – дава здраве и сила.
За природата – предпазва от бедствия.
Регионални различия
В Родопите пепелта се пази до първата сеитба и се разпръсква по нивите.
В Северна България я съхраняват до лятото и я използват срещу градушки.
В Тракия я смесват с вода и поръсват животните за здраве.
Символика на пепелта
Пепелта от бъдника е памет и надежда – тя събира силата на огъня, молитвите на семейството и благословията на празника. Затова се пази като най-ценен дар от Бъдни вечер и като защита за дома през цялата година.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com