Дядо Коледа пред СТАНДАРТ: В чувала нося мир!

Ако видите падащи звезди, или се вгледате внимателно в снежинките, които летят над земята – това са моите вълшебни елфи и врабче, казва Дядо Коледа

В Лапландия е празник през цялата година

Много деца искат от мен братчета и сестричета

- Здравей, Дядо Коледа, какво има в торбата ти за малки и големи тази година?

- Често ме питат как така чувалът, който нося, изглежда толкова недостатъчен, за да събере подаръците за всички малки и пораснали деца по света. Нека издам – моят чувал е като сърцето ми – там има място за всички! Колкото повече обич, очакване и радост ми давате – толкова повече ви давам аз! Имам в торбата си много неща – приказни люлеещи се кончета и кукли, за да се грижите за тях; камиончета и влакове, за да пътувате по света; животни, за да се научите да обичате всички живи същества; имам мечти, които се надявате да се сбъднат и ще се случат, имам здраве, което ви е нужно, за да се радвате на живота; имам любов, защото тя е в основата на всичко... Имам песни за майката, която приспива детето си вечер, имам планински върхове, които да изкачвате, за да видите колко е красив светът отвисоко... Имам мир, защото само мирът ще ни напомня, че преди всичко останало сме хора; имам дом за хората, чиито домове са разрушени от войните и пълна трапеза за онези, на които храната не достига...

Имам всичко, което ви е нужно, за да живеете истински живот – стига да пожелаете да го сътворите заедно...

- На какви подаръци най-много се радват децата? Какво им казваш в случаите, в които не си прочел писмото им до теб и започват да ронят сълзи?

- Децата се радват най-много на... мен. И наистина вярват, че зная всичко за тях – дали са били послушни и добри, за малките им пакости и дяволии... И са искрени, когато обещават, че другата година ще слушат през цялото време.

Относно въпроса, на какви подаръци се радват най-много – искам да припомня една великолепна мисъл на Лари Уайлд, който казва: “Не се тревожи за големината на коледното си дърво. В очите на децата всички изглеждат еднакво огромни“.

Но имам съвет към родителите – ако приемат такъв от един достолепен и видял какво ли не старец - не затрупвайте децата с подаръци в коледната нощ. Виждал съм деца, получаващи по над 10 подаръка и знаете ли какво? Радостта им трае точно три секунди – времето от получаването на първия подарък, до въпроса – а какво още има за мен? Не им отнемайте вълнението от това, да разопаковат подаръците, да се порадват на размотаването на панделките, да чуят шумоленето на хартията, да разкъсат кутията... Коледа е и в очакването – на чудото, на сбъдването на желанията, на радостта, която идва отвътре, а не отвън...

А какво казвам на разочарованите деца? Най-доброто, което може да направи всеки родител – просто ги прегръщам силно и им казвам, че чудото предстои всеки ден. Че те самите са чудо – та нали Бог се ражда и расте в очите на децата ни?

- Какви приказки и стихотворения ти разказват малчуганите?

- Много ме развесели веднъж признанието на едно малко момиченце, което тихичко ми призна, че възнамерява да... плени Дядо Коледа, когато той дойде в нощта срещу Рождество в дома им. „Той всеки път идва тихо и тайно, каза, а аз толкова искам да си поговорим и да остане повече време при мен. Искам да ми каже всичко – за работилницата, за джуджетата, за елфите, за елените, какво прави през другото време от годината, ходи ли на плаж, обича ли палачинки, хърка ли нощем като татко и какви чорапи носи“. Ще му оставя, каза, бисквитките и млякото на масата, както и бележка – „Избърши си масата с мокри кърпички, когато се нахраниш“. Той ще изяде бисквитките, ще изпие млякото, ще вземе кърпичка, за да избърше, и точно тогава ще го усети нашето куче, което мрази мокри кърпички, ще го залае, аз ще се събудя и ще го пленя. Аз ще пленя Дядо Коледа, мама ще хване елфите, а татко – елените, само да не са на покрива... (смее се)

Иначе, извън случаите, в които замислят пленяването ми, децата са различни – някои ми пеят, други тържествено ми рецитират стихчета или ми разказват приказки, трети шепнат в ухото ми тайни, а има и такива, които просто ме прегръщат и очите им виждат вълшебството.

- А за какво мечтаят децата от едно средностатистическо българско семейство?

- Най-трогнат се чувствам, когато децата ми се доверяват и споделят желания, които не са свързани с подаръци. Най-често искат от мен да накарам мама и тате да имат повече време за игри с тях, да не си говорят за работа у дома, а доста деца искат от мен и братчета и сестричета! Тези, последните желания, направо отиват при подаръците на родителите.

- Би ли ни описал с думи на приказни герои посланието ти за 2026 година?

- “Аз съм хубав, напълно умен, перфектно закръглен мъж в разцвета на силите си” (“Карлсон, който живее на покрива”), който ви напомня: “Не знаехте ли, че всеки си има своя собствена Вълшебна страна?” („Мери Попинз“). Бъдете смели в мечтите си, защото “В момента, в който се усъмниш, че можеш да летиш, завинаги спираш да си способен да го правиш” (“Питър Пан”), а “Щастието може да бъде открито дори и в най-мрачните времена, ако се сетиш да светнеш лампата” („Хари Потър“).

- Какво знаете в Лапландия за Рождество?

- Всичко! Освен това при нас, в Лапландия, през цялата година е празник, не само по Коледа! Рождество е светлината, която озарява пътя ни, когато се изгубим и връща вярата, когато сме сами. Пък и знаете ли какви Коледи има в Лапландия! Щури танци, смях и веселие, а лакомите елфи не оставят и трошичка на масата!

- Докога ще бъдеш гост у нас, в България?

- Магията на моята поява е свързана именно с това – идвам тук за едно обръщане на пясъчен часовник, за една магична нощ, в която всяка падаща звезда носи чудеса – и докато ме видите, вече съм изчезнал в небето, а за това, че съм бил тук, напомня само една огнена диря сред звездите и няколко кутии от подаръци... До следващата Коледа.

- А какво се случва с врабчето от Лапландия, което лети от двор на двор, от къща на къща и после ти докладва кой е бил най-послушен, за да приготвиш подаръците?

- Хохо, даа, имаме дълга история с това малко птиченце. Но понеже му е трудно да се справя сам, сега съм впрегнал в негова помощ цяла армия от елфи, които в дните преди Коледа обикалят по земята и ми докладват какво се случва.

- Ще успееш ли с твоята вълшебна пръчка да направиш всички на Земята по-добри, дори и зверовете?

- Срещите с моите малки приятели винаги са вълшебни за мен, защото да се докоснеш до чистотата на детските мисли, думи и усмивки е истинско чудо. Когато пораснат, хората често забравят какви са били като деца, забравят какво означава да се радваш на малките неща, на малките чудеса, които ти случват, защото чудесата наистина са навсякъде около нас, стига да имаме очи да ги видим и сърце да ги приемем.

Всяка година на най-светлия християнски празник – Рождество, съм тук, за да напомням, че не е нужно да чакаме вълшебство, за да сътворяваме чудеса. Всеки един от нас е чудо, всеки един от нас може да сътвори добро и да го предаде нататък. Има много символика в това, че аз обикалям цялото земно кълбо, за да зарадвам хората. А сега си представете цялото това пътешествие като един огромен къс добрина, радост, споделеност, който разпръскваме около себе си. Ето това е истинското чудо на Коледа, което бих искал хората да пазят през цялата година. Така че, да, и аз, и всички на тази земя можем да направим себе си и другите по-добри.

- Имаш ли си Баба Коледа?

- Нека отговоря на този въпрос така: нали знаете кое е най-вкусното на бонбоните? Тайната, която крият под опаковката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com