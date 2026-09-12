Дядо Коледа искал да прави секс с малолетна
68-годишният мъж е задържан при спец акция
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68-годишният мъж е задържан при спец акция
Оказаха се 240 милиона
Всеки един от нас е чудо
Редица известни играчи позираха по пижами
Коледни късмети, раздадени с усмивка и намигване. Един остана без подарък
Началният час е 11.00 часа, мястото е площадът пред Община Стара Загора
Залата се изпълни с музика, аплодисменти и детска радост
Изкуственият интелект я посъветвал да изхвърли играчките, но тя се отказа
Много съм щастлив, че имам време за семейството си на Коледа, каза той
Не един, а стотици "дядоколедовци" донесоха днес усмивки и радост на децата в Казанлък
Истинско коледно вълшебство очаква посетителите на паркинга пред магазина на бул. „Царица Йоанна“ 84
Тази кампания е в унисон с подобни инициативи на други официални лица
Магическо приключение очаква всички жители и гости на Стара Загора
Светлините на коледната елха ще грейнат, а Дядо Коледа ще раздаде подаръци на най-малките
Пъстра феерия от музика и танци очаква жителите и гостите на града
На кого ще помогнат те
Очите на северния елен са пълни с аскорбинова киселина или витамин С
Кога лапландците закопчават най-горното копче на ризата
Местата, където е живял Свети Никола са бреговете на източното Средиземноморие край Анталия
Писането на писмо до Дядо Коледа е обичана традиция, която пазим и днес