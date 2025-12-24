“Стандарт“ отвори чувала на Дядо Коледа: ТикТок за Борисов, домова книга за Радев

От Шенген до еврозоната, от избори до избори, от коалиции до разпади - 2025 година се оказа като зала с криви огледала, в която всичко се подменя. „Възраждане” нарече еврото „национално предателство”, „Промяната” определи социалния бюджет на кабинета за „крадлив”. Накрая Радостин Василев обяви юмруците си срещу депутат за „справедливост”.

България влезе в еврозоната, но излезе от търпението си. Особено на младите, които напълниха площада в триъгълника на властта - така, както никога от 1997 г. насам. Протестът предизвика падането на кабинета, но и уволнението на Мария Цънцарова, която пренесе демонстрациите в студиото на бТВ.

Кабинетът имаше стабилно мнозинство, но нестабилен образ. Румен Радев даде поредица от сигнали за партия, но така и не скочи на политическия терен. Бойко Борисов караше влака от последния вагон, но разбра по трудния начин, че това води до дерайлиране.

Варна потъна в блатото на корупцията, София - в планините на боклука.

В края на тази бърза, тежка и пълна с обрати 2025-а година „Стандарт” отново отвори с усмивка и намигване чувала на Дядо Коледа, за да види какъв късмет и подарък има в него за всеки от героите на политическата сцена. Лидерът на ДПС Делян Пеевски остана без подарък. Той получи предсрочно коледните дарове - и от протестите, но и от контрапротестите. Но когато шейната с подаръците на добрите елфи отлети към небесата, а па...падналият мрак и хаос заглуши шума й, най-важният въпрос отново ще бъде КОЙ ще бъде гарант за бъдещето и КОЙ ще е носител на новото начало. Но тогава на никого няма да му е до подаръци.

Бойко Борисов - Българският ТикТок

През 2025 година политиката излезе от кабинетите и влезе в клиповете. Видеата на политическите сатирици Братя с Грим пориодично нажежаваха мрежата до червено. За първи път клип в ТикТок извади хиляди на протест. Логично, партийните лидери последваха вълната и влязоха в ТикТок. От тях с най-много видеа блесна Бойко Борисов. В ефира на младите той се появяваше ту като държавник, ту като разказвач на анекдоти.

„Стандарт“ му подарява най-ценното - достъпът до данните на българския ТикТок, за да е първи не само на изборите, но и в трендовете. И да се увери, че в новата политика най-опасното нещо не е компроматът, а коментарът.

Румен Радев - Нова домова книга

В края на 2025-а президентската институция заприлича на вход, в който всички звънят, но никой не иска да живее. Служебните кабинети - някога най-силният инструмент на „Дондуков“ 2, изведнъж се оказаха като апартамент под наем: много мераклии да го видят, нула желаещи да се нанесат. Домовата книга се оказа празна - политолозите все повече коментират хипотезата какво ще се случи, ако и десетимата възможни служебни премиери откажат. „Стандарт“ подарява на Румен Радев чисто нова Домова книга - с твърди корици и достатъчно място за всички, които в бъдеще ще трябва да поемат отговорността, когато политическата система пак се окаже без адрес. И да му напомня, че в държавата, както и във входа, най-важно е не кой звъни на вратата, а кой е домоуправителя.

Слави Трифонов - Кастинг за млади

2025-а показа още, че политиката също има нужда от нови гласове, нови лица и нова енергия. А Слави - човекът, който превърна кастинга в национален спорт, отново се оказа в ролята на продуцент, но този път на властта. Появяваше се рядко, но винаги ярко, за да напомни, че сцената е негова и когато реши, ще стъпи отново на нея. „Стандарт“ му подарява кастинг за млади - не за певци, а за идеи. За онези, които още не са се изтъркали, не са се уморили и не са се превърнали в рефрен.

За да напомня, че всяка промяна започва с ново лице, но се задържа само, ако има и нов смисъл.

Ивайло Мирчев - Боксови ръкавици

2025-а превърна парламента в арена, но не на закони, а на агресията: вербална и физическа. Фитилът запали Ивайло Мирчев, който първо обяви, че ще раздава „юмруци и шамари“, а накрая обяви пред Румен Радев, че „ще мете“. Агресията му се оказа заразна. „Стандарт“ подарява боксови ръкавици на Ивайло Мирчев, за да влезе в спаринг с Радостин Василев. За да му напомнят, че в политиката, както в бокса, крошетата са само на ринга. И да не забравя крилата фраза на най-великия боксьор на всички времена Майк Тайсън - „Всеки, с който се биеш, не ти е обезателно враг и всеки, който ти помага, често не ти е приятел.“

Кирил Петков- Огледало за политическа памет

2025-а беше годината, в която думите се връщаха като бумеранг. Изречено вчера - отречено днес. Подкрепено сутринта - забравено вечерта. А най-често цитираният политически жанр стана „архивното видео“. В този вихър Кирил Петков хвърли оставка и пусна брада, но остана герой в собствената си антология - от „никога с тях“ през „само с тях“ до „не се е случвало“, от „морал“ до „това е различно“. „Стандарт“ му подарява огледало за политическа памет - онова, което не отразява днешното лице, а вчерашните думи и клетви. За да му напомня, че когато се погледне в огледалото, Петков от години вижда друго лице. На най-известния олигарх.

Асен Василев - Кодът за изборите

Асен Василев с право не излиза от политическите и нощни клубове, слушайки без умора шлагерът „Кой сътвори това безобразие“. 2025-а му донесе истински политическия джакпот - оглави Промяната, катурна правителството, разкара бюджета. И тъй като 2026 година се очертава да превърне този шлагера в любима песен и за враговете му, Асен Василев има нужда от едно единствено просто нещо - кодът от изборните машини. „Стандарт“ му го подарява, за да може Василев на воля да вика по опонентите си. „Няма да стане по този начин“. Но се надяваме също така да не забравя, че владетелите на кодове никога могат да победят легитимността. Тя пък се печели само чрез доверие на избирателите, а не чрез технологични инструменти.

Костадин Костадинов - Монетата на Фердинанд

2025-а беше годината, в която левът се превърна от валута в знаме, в политически символ, в лозунг, в митология. За Костадин Костадинов родната валута е идентичност, последна линия на защита. Дори след влизането в еврозоната той продължи да го носи като амулет в речите си.

„Стандарт“ му подарява една от най-знаковите и скъпи български монети - тази от 2 лева, печатана по времето на Фердинанд. За да му напомня, че стойността на една валута не е само в курса, а в паметта, която носи и уроците, които историята ни преподава. Като историк той няма как да отрече, че златният стандарт на лева си отиде преди 110 години, когато ние, българите, се надценихме. И забравихме, че регионалните амбиции не могат да бъдат постигнати без съобразяване с интересите на Великите сили.

Васил Терзиев - Метлата на Хари Потър

2025-а превърна София в град на магии, но не от онези, които искаме. Боклукът се появяваше и изчезваше като в урок по „Тъмни изкуства“, а кризите се множаха по-бързо от совите в „Хогуортс“. Кметът Васил Терзиев се оказа в ролята на градски магьосник без достатъчно заклинания - между кварталите, между фирмите, между обещанията и реалността.

„Стандарт“ му подарява метлата на Хари Потър - не за да бяга от проблемите, а за да прелита от „Люлин“ до „Младост“ по-бързо от сигналите в социалните мрежи. И да може, поне за миг, да види София отгоре - така, както я виждат хората, които чакат решения, а не обяснения. А също така да му напомня, че понякога най-голямата магия в управлението е просто да вземеш правилното решение в точното време.

Благомир Коцев - „Адвокат на дявола”

2025-а превърна Варна в сцена, на която всеки ден се разиграваше нов епизод от корупционно-политическия скандален сериал „Благомир Коцев“. Кметът от „Промяната“ бе обвинен в корупция, но делото предизвика скандали, докара обвинения и контраобвинения, протести и контрапротести. Днес градът прилича повече на съдебна зала, отколкото на морска столица. А Коцев има нужда от коледно чудо или от желязната правна защита. Затова „Стандарт“ му подарява среща с Киану Рийвс, изиграл блестящо „Адвокат на Дявола“.

Мария Цънцарова – Партийна книжка

„Стандарт“ се оказа пророк. Миналата година пожелахме на Мария Цънцарова нов собственик, който да й помогне да намери баланса между аудиторията и привързаността си към умните и красивите. Директорската рокадата на върха в бТВ е факт, новият началник обяви, че така и не е намерила баланса, а накрая я освободи заради политическа пристрастност. „Стандарт“ й подарява партийна книжка. Разбира се, от ПП-ДБ. С нея ще може да участва на изборите и със сигурност ще влезе в парламента. Така ще може всеки петък да излиза на трибуната и да продължи да пита: Защо, г-н министър?

Карлос Насар - Менделсон

Снимка: Стартфото

2025-а беше годината, в която Карлос Насар отново доказа, че има хора, които не просто вдигат тежести, а вдигат цели държави. Всеки негов рекорд, всяко изправяне на подиума, всяка секунда преди щангата да замръзне над главата му, превръщаше България в един глас. Той е от онези редки спортисти, които печелят медали, но и създават национална гордост. Тази година Карлос не беше шампион само на подиума. Беше и шампион в живота - с голямата любов до себе си, която го следваше, подкрепяше и правеше успехите му още по-светли. „Стандарт“ му подарява олимпийска титла и на сватбения подиум.

Волейболните национали - Билет за Лос Анжелис

2025-а върна България там, където винаги сме мечтали да бъдем - на върха на световния волейбол. Нашите момчета стигнаха до финала, изправиха се срещу Италия и взеха среброто, което за нас тежи като злато. Те играха с характер, с огън, с онази българска упоритост, която не признава авторитети и не се плаши от фаворити. Всеки техен мач беше празник. Те върнаха националната гордост, събудиха трибуните, но и обединиха хората - нещо, което политици все още не успяват да направят. „Стандарт“ им подарява билет за Лос Анжелис като символ на квотата за участие на следващите Олимпийски игри, където отново да ни зарадват с българския химн.

Лили Иванова - Машина на времето

В година, в която политиците остаряха за месеци, а скандалите - за дни, имаше само един глас, който остана неподвластен на времето. Лили Иванова отново напълни залите така, както го прави вече повече от половин век - без усилие, без компромис, без възраст. Тя не просто пее, тя пренася поколенията през десетилетията, сякаш сцената е портал, а музиката - вечност.

„Стандарт“ ѝ подарява машина на времето - не защото има нужда от нея, а защото тя самата е такава. Защото има гласове, които не стареят, а само се превръщат в история.

