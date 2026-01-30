Кольо Колев пред СТАНДАРТ: Радев може да постигне мнозинство с 2 партии

Ако ще променят нещо в Изборния кодекс, депутатите трябва да завишат контрола върху преброяването на гласовете

Илияна Йотова е сериозен политик

Никъде по света не съм виждал джентълментска кампания

Хората на Костадин Костадинов втвърдяват позиции

Страхувам се, че БСП ще трябва да мине през катарзис след тежко поражение на предстоящия вот

- Г-н Колев, как към днешна дата оценявате политическата сцена в България?

- Става все по-интересна. Доскоро избирателите до голяма степен бяха обеззверени, че нещо могат да променят. Сега обаче се появява нова политическа фигура, която размества пластовете и дава надежда за политическо презареждане. И в този смисъл дава перспектива на избирателите.

- А дали ще се оправдае тази надежда?

- О, това никой не може да каже на този етап. Зависи от събитията, които ще се случат след това.

- От седмица Илияна Йотова е президент на България. Как оценявате публичното й поведение?

- Йотова е сериозен политик, не сме чували за никакви гафове около нея. Първите й действия показват спазване на конституционната процедура. Известно е негативното й отношение към т. нар. „домова книга“, свързана с избора на служебен премиер. И това се споделя все повече дори от хората, които създадоха въпросния списък, по който да се избира служебният министър-председател.

- В този смисъл не е ли „горещият картоф“ днес точно в ръцете на президента Йотова? От нея очакваме да назначи служебно правителство, а някои анализатори твърдят, че тя действа в синхрон с Радев.

- Това е очакваният барабанен огън върху Радев. Има ревност от много партии, които на практика са застрашени от проекта на доскорошния държавен глава.

„Домовата книга“ е конструирана от доскоро управляващите партии. И съвсем естествено у много хора се параждат съмнения, че едно служебно правителство ще играе в тяхна полза.

- А има ли резон в това правителството в оставка на премиера Росен Желязков все пак да остане на власт до избора на нов парламент?

- Теоретично има такава възможност. В случая обаче знаем, че Андрей Гюров и Мария Филипова са заявили, че биха приели премиерския пост в служебния кабинет. Така, че малко вероятно е да се стигне до този вариант.

- Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази мнението, че в България се извършва мек преход, партията му иска преосноваване на държавата и има идеологически различия с Румен Радев, тъй като той е за евроинтеграцията на страната ни. Прав ли е Костадинов или просто предизборно подгрява електората си?

- За мен това е чисто предизборен ход, той иска да разграничи своите полета от влиянието на Радев. Без всякакво съмнение Радев ще бъде подложен на атаки от всички посоки. „Възраждане“ се притесняват, че той може да отвлече част от електората им и съвсем естествено втвърдяват позиции. От другата страна ще бъде атаката на ПП-ДБ, които пък ще твърдят че той се противопоставя на европейската интеграция и всъщност е таен путинист. А в основата е това, че Радев като класическа фигура е бил както далеч от ястребите в ЕС, така и със суверинистки позиции в рамките на ЕС. И именно с тази си умереност той допада на голяма част от избирателите.

- Възможно ли е Радев да привлече немалка част от електората на БСП?

- Напълно е възможно. Още повече, че техните виждания се защитават доста повече от него, отколкото от ръководството на партията. Извинявайте, но БСП участва в правителство, което се хвърли в Коалицията на желаещите. Дали точно това искат избирателите на БСП? От друга страна председателят на парламента от БСП г-жа Наталия Киселова бламира идеята на Радев за референдум за еврото.

- Според Крум Зарков, един от претендентите за председател на БСП на предстоящия конгрес на 6 и 7 февруари, на партията й е необходима радикална промяна. Какво още може да се случи в тази над 130 годишна социалистическа партия?

- Страхувам се, че БСП ще трябва да мине през катарзис след тежко поражение на предстоящите избори. И тогава може би ще успее да си направи необходимите изводи. Положението не е цветущо, а и те платиха тежка цена за участието си в последното управление – както по отношение на еврото, така и относно позицията им за Украйна, за въоръженията. Ако щете дори заради последните плонжове на правителството в т. нар. Борд за мир на Тръмп.

- Какво е отношението Ви към намерението на част от парламентарните партии за промени в Изборния кодекс буквално преди вота?

- Баталията около Изборния кодекс е до голяма степен политически преекспонирана. Тя се използва за политически пиар. В случая определено има дефицит на време. И Венецианската комисия е на мнението, че текстовете в този важен нормативен акт не трябва да се пипат непосредствено преди избори. Не е сега времето. Ако нещо ще променят депутатите, то трябва да бъде единствено по отношение на контрола при пребряването на гласовете. За да бъдат прозрачни резултатите и съответно да бъдат предвидени административни санкции за онези, които си позволяват грубо да нарушават нормите и правилата.

Всичко останало може да предизвика много по-сериозни трусове.

- По-скоро компроматна или джентълментска предизборна кампания очаквате?

- Джентълментска кампания не съм виждал никъде по света. Така, че ще има удари, атаки отвсякъде, търсене на теле под вола, и, разбира се, понякога намиране на реално теле.

- Колко формации ще влязат в 52-то Народно събрание? Говори се, че „Величие“ и МЕЧ ще отпаднат.

- Лично аз не бих отписал толкова бързо МЕЧ. При тях има специфика, лидерът им е харизматичен и определено се харесва на избрателите. Смятам, че 5 или 6 ще са формациите в следващия парламент. Предполагам, че партията на г-н Радев ще бъде първа политическа сила. Дори може да е много близо до парламентарно мнозинство.

- А не допускате ли, че по някаква причина в края на тази и началото на следващата календарна година, отново ще отидем на предсрочни парламентарни избори?

- До голяма степен всичко ще зависи от представянето на Радев. Едно е положението ако не ти достигат 10 гласа за парламентарно мнозинство, съвсем различно е ако не ти стигат 30 – 40 гласа. При липсващи 10 гласа могат да се правят компромиси от страна на части от ПП-ДБ, части от „Възраждане“ и т. н. Така, че напълно възможно е да бъде намерена основа за парламентарно мнозинство.

- При ПП и ДБ ще има ли разделение?

- Засега не. Тяхното разцепление ще настъпи когато трябва да решават въпроси за властта.

- Допускате ли, че президентът Йотова може да не хареса част от екипа на служебния премиер и така да се стигне до патова ситуация?

- Фигурата на вътрешния министър ще е много важна. От него до голяма степен ще зависи процедурата по провеждането на честни избори. Дали ще намерим такъв човек, това е пряко свързано с името на министър-председателя.

