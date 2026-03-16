Пеевски: Ще поправим една несправедливост за електромерите на хората

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски обяви законодателна инициатива след скандално високите сметки за ток в началото на годината. По думите му недоволството на хората вече ги е изкарало на улицата, но протестите им не срещат реална подкрепа от институциите.

Според Пеевски ситуацията е особено несправедлива, защото потребителите трябва сами да плащат за проверка на електромерите си, ако имат съмнения за грешни сметки. Това, по думите му, на практика възпира много хора да потърсят проверка.

„Скандално високите сметки за ток от началото на годината изкараха хората на улицата, но протестите им не срещат подкрепа от институциите. Нещо повече – ако потребител поиска проверка на електромера си, той трябва да заплати за нея“, заяви Делян Пеевски.

Той подчерта, че рискът гражданите да платят над 60 евро от собствения си джоб за подобна проверка отказва много хора от това да поискат контрол върху измервателните уреди.

Затова парламентарната група на ДПС-Ново начало внася законодателна промяна, с която Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде задължена да поема разходите за тези проверки.

„Затова ПГ на ДПС-Ново начало внася промяна, с която ще задължи КЕВР да заплаща тези проверки. Това ще даде възможност да бъдат проверени над 100 000 електромера по искане на граждани“, заяви Пеевски.

Според него подобна мярка ще позволи много по-широк контрол върху електромерите и ще даде възможност на хората да защитят правата си без допълнителни разходи.

В предложените промени е заложена и още една мярка - проверка на системите, чрез които се формират сметките за ток и газ.

„С промените се предвижда и одит на системите за изчисляване на сметките на електроразпределителните и газоразпределителните дружества, за да се гарантира прозрачност и яснота при формирането на сметките“, посочи лидерът на ДПС.

По думите на Пеевски държавата има задължение да постави защитата на гражданите над всички политически съображения, особено в ситуация на растящо обществено напрежение.

„За нас е неотменим ангажиментът и отговорността на държавата на първо място да защити интересите на хората, независимо от всякакви други политически или каквито и да са съображения, на които явно са подвластни партиите в предизборната кампания“, заяви Делян Пеевски.

